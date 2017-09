3por4: Festival Enxame, que ocorre no dia 4 de novembro, confirma primeira atração

Festival 26/09/2017 | 10h17 Atualizada em

O festival Enxame, marcado para movimentar Caxias no dia 4 de novembro, já tem a primeira atração nacional confirmada. O pop dançante do paraense Jaloo promete encher o palco de cor, batidas eletrônicas e muita energia boa. O artista – que além de cantar é DJ, produtor e roteirista – vem à Serra pela primeira vez mostrar canções do EP Insight (2014) e do primeiro disco oficial #1 (2015), ambos sob direção artística do guru Carlos Eduardo Miranda. Atualizando o tecnobrega do norte por meio de uma roupagem contemporaneamente híbrida, Jaloo reúne influências de divas como Beyoncé, Gal Costa, Grimes e Björk. Influências que vão além da música, estão também presentes na estética poderosa de Jaloo.

A festa, que vai rolar no Cheiro de Mato Eco Camping, também confirmou no line-up as atrações caxienses Catavento e Cuscobayo, além de Salve Jurema (São Marcos), Supervão (São Leopoldo) e Mari Martinez & The Soulmate (Porto Alegre). Mais informações no http://bit.ly/festivalenxame .