3por4: Escritor e Mc, Renan Inquérito volta a Caxias neste sábado, para apresentar projeto "De Mano para Mano"

Projeto 26/09/2017 | 11h18 Atualizada em

O escritor e MC Renan Inquérito é um defensor ferrenho da palavra – falada, cantada, rimada, impressa em livro ou rabiscada em folha de caderno. Um dos responsáveis por diminuir distâncias entre ambientes como as batalhas de rap e as feiras do livro, o paulista volta a Caxias do Sul para mostrar um projeto exatamente com essa pegada. De Mano para Mano (el) celebra a proximidade entre a poesia presente tanto no rap como na obra de Manoel de Barros. Invocando clima de sarau, Renan interpreta trechos de escritos do grande poeta mato-grossense “coisificando as palavras e palavreando as coisas”.

O encontro gratuito ocorre neste sábado, às 15h30min, dentro do primeiro fim de semana da Feira do Livro de Caxias, na Praça Dante Alighieri. O rapper caxiense Chiquinho Divilas, um dos idealizadores da iniciativa na cidade, vai participar do encontro com as crianças farroupilhenses do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti).