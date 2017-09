3por4: Desfile da Coleção Verão 2018 Regina Bellini ocorre nesta quarta, em Caxias

Moda 27/09/2017 | 09h38 Atualizada em

Um encontro entre as principais tendências de moda para o verão e a solidariedade vai rolar nesta quarta, a partir das 19h30min, nas dependências da Villa Basílico, instalada no complexo Fabbrica (Rua Nelson Dimas de Oliveira, 11), em Caxias. É lá que as empresárias Regina Bellini, Cristina Bellini Albé e Flavia Bellini comandam um desfile benemerente adiantando looks do verão 2018 já disponíveis na boutique multimarcas que comandam. Para acessar o desfile, ingressos serão alimentos não perecíveis como café, leite, achocolatado em pó, óleo e caixas de chocolate, produtos posteriormente destinados às entidades assistenciais Pastoral de Apoio ao Toxicômano Nova Aurora, Associação Criança Feliz e Irmãs da Comunidade Cristo Operário de Caxias do Sul.

Na passarela, 40 personalidades da cidade desfilam os looks da coleção Regina Bellini Verão 2018. Entre as principais tendências que devem surgir por lá estão os babados, queridinhos da estação (veja um exemplo abaixo, no look vestido pela modelo Juline Amandio), além de vestidos soltos com silhuetas retas e amplas, túnicas, decote ombro a ombro e estampas geométricas. A temática floral ganha releituras em tecidos como linho, seda e viscose. Com produção assinada por Isabel Fahrion e make-up de Fabrícia Previatti, as composições que passarão pela passarela hoje contam ainda com calçados e bolsas da grife B. Bag e acessórios de Camii Vieira.

Foto: Daniela Xu / Divulgação