3por4: Curta "Latíbulo" estreia no dia 5 de outubro na Sala de Cinema da Casa das Artes, em Bento Gonçalves

Essa menina agarrada a sua “bela” boneca é uma das personagens que conduz o primeiro filme de terror custeado via Fundo Municipal de Cultura de Bento Gonçalves. O curta Latíbulo, dirigido por Gustavo Bohm Bottega, explora o gênero atrelado ao cenário bucólico da Linha Jansen, localizada entre Bento Gonçalves e Farroupilha. A estreia está marcada para o dia 5 de outubro, às 19h30min, na Sala de Cinema da Casa das Artes.

– Foi meio difícil explicar às pessoas que iria ser um filme de terror, muitas vezes não somos levados a sério, já que todos estão acostumados à estética romântica que remete às paisagens da Serra – comenta Bottega, diretor também do documentário Os Reis do Cha-Cha-Cha: Memórias da Música de Baile de Bento Gonçalves.

A produção foi filmada durante um fim de semana de março e conta com seis atores no elenco. A dupla protagonista é formada pela menina Gabriela Brugnera Marini, que vive Júlia; e Osmar Bottega, como Lars. Latíbulo é sobre a relação entre os dois, cercada por acontecimentos estranhos numa antiga casa de imigrantes suecos. A casa, aliás outro personagem importante da história, era dos avós do diretor e possui arquitetura e mobiliário que resistiram ao tempo. A locação foi parte fundamental para o roteiro escrito por Cristiana Livotto e Giovani Zaffari.

A estreia do curta de 12 minutos tem entrada franca. Depois da sessão, haverá bate-papo com a produção e elenco.