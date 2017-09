3por4: Coro Sorgenti del Piave e Coro Santa Cecilia, da Itália, se apresentam nesta sexta, em Caxias

Música Italiana 27/09/2017 | 09h36 Atualizada em

Grandes anfitriões dos filós italianos pela região, o Gruppo Girotondo recebe visitas especiais numa grande festa marcada para sexta. O Coro Sorgenti del Piave (foto) e o Coro Santa Cecilia chegam à Serra vindos diretamente da Província di Belluno, na Itália. Os grupos serão atração num filó italiano que ocorre na localidade de Pedancino, às 20h. Apesar de se apresentarem separadamente, os coros italianos farão uma apresentação especial, entoando juntos um repertório sacro e de cantos alpinos.

Leia Mais:

Caxienses da Yangos estão entre os nominados para o Grammy Latino 2017

Frei Jaime: Dentro do possível

Agenda: 4ª edição da Noite Beneficente ocorre nesta quarta, em Caxias

Além dos convidados europeus, a noite vai contar ainda com animação do Coro Radize D’Itália, da Terceira Légua; do grupo de danças italianas Fare Amici, de Ana Rech; e do Gruppo Girotondo, que encerra noite com um repertório todo cantado no talian.

Os ingressos para o filó custam R$ 35 e dão direito aos shows e a um jantar preparado pelo Clube de Mães de Pedancino. Mais informações sobre a festa pelo fone (54) 99982-6818.