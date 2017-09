3por4: Conselho Municipal de Política Cultural de Caxias do Sul ocupa a Tribuna Livre da Câmara de Vereadores nesta quarta

Câmara de Vereadores 26/09/2017 | 10h17 Atualizada em

O Conselho Municipal de Política Cultural de Caxias do Sul vai ocupar a Tribuna Livre da Câmara de Vereadores durante a sessão de quarta. O pronunciamento será às 8h30min conduzido pela presidente do conselho, Caliandra Troian, que convoca a comunidade cultural a comparecer no plenário. Conforme ela, a explanação será um balanço do trabalho da atual gestão, que dura até fevereiro de 2018. Entre os assuntos abordados está, por exemplo, a troca de uma cadeira que seria da sociedade civil por um cadeira indicada pelo poder público dentro do corpo do conselho.

Caliandra explica que, em junho, a integrante eleita pela comunidade como representante da Comissão de Avaliação, Seleção e Fiscalização (Casf – Financiarte), Márcia Dias da Luz, foi substituída por Mona Carvalho, indicada pelo poder público. O conselho questionou a decisão, já que, das 16 vagas de titulares do órgão, apenas quatro podem ser indicadas pelo poder público, e elas já estão preenchidas. A vaga da Casf seria a quinta.

– O conselho tem papel consultivo, fiscalizador e deliberativo. Tirar uma cadeira da sociedade civil dessa função é preocupante. Solicitamos à Secretaria da Cultura que ponderasse essa decisão, mas não fomos atendidos até o momento – justifica a presidente.

O assunto reforçou ainda um pedido de informações na Câmara, assinado pelos vereadores Rafael Bueno (PDT), Ana Corso (PT), Paula Ioris (PSDB), Renato Oliveira (PC do B), Adiló Didomenico (PTB), Elói Frizzo (PSB) e Paulo Fernando Perico (PMDB). O documento foi aprovado no dia 14, e a prefeitura tem 30 dias para responder.