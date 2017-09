3por4: Bandas Honra, Bomb e Ossos se apresentam neste domingo, em Caxias

Metal 29/09/2017 | 09h55 Atualizada em

Vai rolar reunião metaleira neste domingo, no Anansi Jamaica Pub. As bandas caxienses Honra (death metal), Bomb (thrash metal) e Ossos (crossover) se apresentam a partir das 15h num palco montado na Rua Plácido de Castro (esquina com a Treze de Maio).

Leia Mais:

33ª Feira do Livro de Caxias do Sul abre nesta sexta-feira, na Praça Dante Alighieri

Agenda: Espetáculo "CIRCOlando por Aí" ocorre neste sábado, em Caxias

A entrada é franca, mas haverá arrecadação de alimentos, posteriormente repassados a entidades assistenciais de Caxias do Sul.