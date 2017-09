3por4: Banda Pura Curtição lançaa música "Eu não sou novela" no dia 6 de outubro, no Aristos, em Caxias 

Lançamento de Música 28/09/2017 | 09h47 Atualizada em

O pagode dos guris do Pura Curtição está celebrando a solteirice na música nova Eu Não Sou Novela. A canção faz parte do primeiro EP dos caxienses, gravado no início do ano, no Rio de Janeiro. O lançamento é uma composição do cantor Vitinho e estará disponível em todas as plataformas digitais (Youtube, Spotify, SondCloud, Deezer, GooglePlay, Amazon, etc) a partir das 20h30min de desta quarta

Foto: Jenifer Abreu / Divulgação

O grupo tem trabalhado a divulgação das músicas do EP separadamente, e já mostrou ao público Feliz Demais e Antes de Alguém se Machucar. O disco foi gravado no carioca Prateado Vips Studio e conta com a participação de músicos de expressão do gênero como Prateado, atualmente produtor e músico do Thiaguinho que gravou o contrabaixo no EP do Pura Curtição. A festa oficial de lançamento da música será no dia 6 de outubro, no Aristos.

