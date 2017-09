3por4:  2ª Semana da Leitura de Caxias do Sul na Câmara de Vereadores inicia nesta terça

Leitura 26/09/2017 | 10h07 Atualizada em

Começa nesta terça a 2ª Semana da Leitura de Caxias do Sul na Câmara de Vereadores. A programação vai até o dia 2 de outubro, e integra a Pré-Feira do Livro de 2017. Às 14h de hoje ocorre o papo “Minha experiência de escrita”, com parlamentares escritores. Amanhã, às 14h30min, a atração é uma “Roda de Informações sobre os serviços e os acervos da Câmara disponíveis ao acesso da comunidade”. Na quinta, às 14h30min, os servidores escritores conduzem a conversa “Meu gosto pela leitura e pela escrita”. Na sexta, às 14h, a Câmara promove leitura e contação de histórias. No último dia de programação, na próxima segunda, haverá painel mediado pelo Centro de Memória sobre “Leituras inclusivas: experiências literárias de deficientes visuais e auditivos”, às 14h. Todos os encontros ocorrem na Casa de Leitura, Memória e Educação Legislativa da Câmara, com entrada franca.