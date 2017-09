33ª Feira do Livro de Caxias do Sul abre nesta sexta-feira, na Praça Dante Alighieri

Literatura 29/09/2017 | 07h30 Atualizada em

Nesta sexta-feira, a partir do meio-dia, a literatura volta à Praça Dante Alighieri, em Caxias do Sul, com o retorno da Feira do Livro ao seu cenário tradicional. Após uma edição recheada de debates sobre o espaço adequado e até mesmo da desistência de tradicionais participantes, em 2016, esta 33ª Feira — que se inicia oficialmente às 18h — ocorre sob o signo da harmonia entre poder público, livreiros e escritores, que trabalharam em conjunto desde o início do ano para construir a programação.

— Desejamos que a volta à Praça facilite a vinda da comunidade para a Feira. Que o público aprecie as mudanças ocorridas e a descentralização das atividades nos importantes locais de cultura da nossa cidade — diz a diretora do Departamento do Livro e da Leitura, Maria Cristina Tiburi Pisoni.

O presidente da Associação dos Livreiros Caxienses (Alca), Cristiano Bartz Gomes, também tem uma boa expectativa:

— Percebe-se a intenção das pessoas de participar da Feira, e esperamos um incremento nas vendas de pelo menos 20% em relação aos números de 2015 — diz Bartz, referindo-se à última edição na Praça e com a participação de todos os livreiros filiados à entidade.

Ele acrescenta que o ideal seria chegar ao patamar de 2014, em que foram vendidos 114 mil livros nos 17 dias de Feira, ou mesmo ultrapassá-lo, mas que devido à situação econômica um crescimento em relação aos 67.555 exemplares vendidos em 2015, chegando a 81 mil, já será satisfatório. Vale lembrar que nos últimos dois anos, ao contrário do que ocorria até então, houve queda de cerca de 40% a cada edição.

Para conquistar o público e, principalmente, incentivar o hábito da leitura, a 33ª Feira do Livro vai levar à Praça Dante Alighieri e arredores (Casa da Cultura, Biblioteca Municipal, Galeria de Arte, Teatro Municipal, Museu Municipal, Recreio da Juventude e Bioblioteca Parque) quase uma centena de lançamentos e sessões de autógrafos, além de dezenas de bate-papos com escritores locais, estaduais e nacionais apresentações culturais, contações de histórias e diversas oficinas.

Uma novidade desta edição é que a Rua Dr. Montaury, entre a Avenida Júlio de Castilhos e a Rua Sinimbu, ficará bloqueada durante a Feira, abrigando um lounge que sediará várias atividades e servindo de ligação com a Casa da Cultura. Já o Café Do Arco da Velha fará as vezes de Café da Feira.

A patrona desta edição é a escritora Natalia Borges Polesso, vencedora do Jabuti e do Açorianos, e a homenageada com o título de amiga do livro, a bibliotecária Maria Nair Sodré Monteiro da Cruz.