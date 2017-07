Veja mais fotos da Formatura de Patrícia Paraboni Bersaghi

POST EXTRA 25/07/2017 | 06h05 Atualizada em

A recepção em comemoração a conquista de graduação em Medicina de Patrícia Paraboni Bersaghi foi realizada no último sábado, 24, nos salões do Quinta Estação com gastronomia do chef Vicente Perini Filho e reuniu 200 convidados entre familiares e amigos que foram recepcionados pela formanda com as atenções da família, os pais Paula e Volnei, e o irmão, Gustavo. Na ocasião, Patrícia vestia um modelo evasê preto e branco de Erica Generozo.



Foto: Luís Henrique Bisol Ramon / Divulgação

O aparato organizacional e identidade visual ficaram a encargo de Sidnei Staudt que se valeu dos Pantones preto e dourado para imprimir elegância á festividade. Para a ambientação floral foram utilizadas rosas avalanche brancas e chá peach, alstroemérias no top salmão Milos e chá albatroz, lírios amarelos nashville e tango que harmonizavam nos arranjos conjugados. Paula Ledur assinou aos guardanapos em organza preto e chaton topázio dourado. Um adesivo em degradê dourado serviu de pista para receber a sonorização da dee jay Francesca Marcílio.



Foto: Luís Henrique Bisol Ramon / Divulgação

Gustavo, Paula, Patricia e Volnei Foto: Luís Henrique Bisol Ramon / Divulgação

Patrícia Paraboni Bersaghi Foto: Luís Henrique Bisol Ramon / Divulgação