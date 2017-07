Tony Ramos grava cenas da próxima novela das 18h da Globo, "Tempo de Amar", em Bento Gonçalves e Garibaldi

Televisão 21/07/2017 | 16h00 Atualizada em

Normalmente movimentados pela circulação de turistas, cenários da Serra como a Casa da Erva-Mate, nos Caminhos de Pedra, e a estação da Maria Fumaça, em Bento Gonçalves, ganharam agitação extra esta semana por conta da presença de celebridades como os atores Tony Ramos e Jayme Matarazzo. Apaixonado pelo Rio Grande do Sul desde que rodou o filme O Tempo e o Vento no Estado, em 2013, Jayme Monjardim encontrou na região as locações perfeitas para ambientar as cenas inicias da novela Tempo de Amar, que substituirá Novo Mundo no horário das 18h da TV Globo a partir de setembro.

— Com essas locações, eu consigo levar (ao telespectador) um pouco de Europa, um pouco de Portugal, um pouco de Itália. Quando você mistura a pedra e a madeira você está nesse mundo bem português. Aqui faz parte de uma pequena vila portuguesa — disse Monjardim ao Almanaque num dos intervalos de gravação na manhã de quinta-feira, em frente à roda d'água da Casa da Erva-Mate, que na história fará parte da fictícia aldeia de Morros Verdes.

Baseada em um argumento de Rubem Fonseca, a trama escrita por Alcides Nogueira em parceria com Bia Corrêa do Lago tem como protagonistas Maria Vitória (Vitória Strada) e Inácio Ramos (Bruno Cabrerizo), cujo namoro, na Portugal dos anos 1920 e 1930, é interrompido por conta de uma viagem inesperada do rapaz ao Brasil aceitando uma proposta de trabalho.

Em Bento Gonçalves, Jayme Monjardim (de blusa listrada) dirige os atores Vitória Strada e Bruno Cabrerizo Foto: João Miguel Junior / divulgação

Na região desde segunda-feira, a equipe vinda do Rio de Janeiro já encarou as baixas temperaturas do inverno para registrar cenas, além da Casa da Erva-Mate e da Maria Fumaça, em locais como o jardim da vinícola Miolo, no Vale dos Vinhedos, em Bento, e o Passeio da Barragem, tradicional ponto turístico de Garibaldi. Os trabalhos continuam até o próximo sábado, quando devem baixar por aqui nomes como Nívea Maria, Jackson Antunes e Zé Victor Castiel, entre outros. Locação de outras produções da emissora, como a novela Além do Tempo e a série Decamerão, a Villa Fitarelli, em Garibaldi também terá cenas rodadas lá.

— Essa atmosfera é perfeita, e a época escolhida, que é o inverno absoluto aqui do Sul, também perfeita, com esse sol lindo, um céu invernal, mas é um céu que te dá uma luz muito bonita, principalmente depois das duas, três (horas) da tarde. A atmosfera é a melhor possível — elogia Tony Ramos.

Tony e o vinho



Na novela de Alcides Nogueira, Tony será José Augusto, pai de Maria Vitória e um influente produtor português de azeite e vinho, que o ator considera sua "bebida número 1":

— Tomo os brancos também, tomo os espumantes, mas o vinho rosso, o tinto, é o número 1 da minha vida, da minha mulher, da minha casa. O vinho é cultural em nossa casa. Minha mulher (Lidiane) é de uma família italiana dois lados, então quando entrei para a família, o vinho eu via que estava à mesa. Eu não tinha esse hábito na minha família, no interior de São Paulo, mas claro que as comemorações nos domingos eram sempre com o vinho. Então o vinho é o cotidiano. O vinho é saúde desde que você não se transforme num alcoólatra né? Nós temos o consumo ainda muito baixo no Brasil, talvez por ser um país tropical, mas eu não respeito isso no Rio de Janeiro. Ligo o ar condicionado e tomo vinho tinto.