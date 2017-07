Terceiro livro da série "Primum" será lançado neste sábado, em Caxias

Literatura infantil 07/07/2017 | 10h32 Atualizada em

Depois do deserto e do Brasil, chegou a vez dos feiticeiros Carmina e Magnus visitarem o Japão na procura pelo primeiro livro do mundo. É lá, no outro lado do planeta, que desembarcam os personagens de Primum — Em Terra de Samurais (32págs., R$ 28), terceiro livro da série infantil Primum, da escritora, professora e assistente social caxiense Viviane Folchini Costa.



— Eu escolho, para os livros, lugares que considero pitorescos. O Japão tem uma cultura milenar, bem diferente da nossa e que admiro muito — conta Vivi, que autografa a obra neste sábado, em Caxias do Sul.



Para ser fiel a essa cultura tão rica, a escritora entrou em contato com o escritório consular do Japão em Porto Alegre e com a Associação Japonesa de Caxias do Sul, que lhe prestaram assessoria quanto às vestimentas e os costumes do país das cerejeiras e dos samurais (e um pouquinho da língua, também).



As ilustrações, que trazem ao leitor um pouquinho mais das cores e formas do Japão, são de Charles Segat, responsável também pela arte dos dois livros anteriores. Aliás, Vivi e Charles já trabalham no quarto dos oito livros previstos, que deve ser lançado antes do final deste ano.



O lançamento, no Alecrim Café, contará com a presença dos atores do Foco 3 e terá ainda oficina de origami para crianças.



Agende-se

O quê: lançamento do livro Primum — Em Terra de Samurais, de Vivi Costa.

Quando: neste sábado, às 15h.

Onde: no Alecrim Café (Avenida Júlio de Castilhos, 3.333), em frente ao Parque Cinquentenário, em Caxias.

O livro: 32págs., R$ 28, ilustrações de Charles Segat.