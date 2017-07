Terceira edição do projeto Jam Session aborda empreendedorismo no hip hop, neste sábado, em Caxias

Cultura 07/07/2017 | 16h37 Atualizada em

Se a pedida do domingo é erudita, a de sábado é o encontro de linguagens da periferia marcado para a Sala de Teatro Valentim Lazarotto, no Ordovás. A 3ª Jam Session terá diferentes elementos da cultura hip hop, como o grafite, a dança e as rimas dos MCs. Com o slogan É Tudo Nosso, vai rolar um debate com a participação do rapper Chiquinho Divilas e o grafiteiro Gustavo Gomes, que irão abordar a importância do empreendedorismo nesta área, focando em novos artistas.

—A gente vai falar sobre a cultura hip hop como a possibilidade de uma profissão que vai muito além da música. Envolve ser educador social, palestrante, oficineiro. Um passo muito importante é se tornar um Microempreendedor Individual (MEI). É algo que alguns rappers não gostam e eu respeito, por isso não generalizo. Mas pra trabalhar com o hip hop na área da educação, o que envolve participar de licitações, é necessário — comenta Chiquinho Divilas.

Falando em jovens talentos, entre eles estarão os "MCs mirins" Pablo e Rauan, irmãos moradores do loteamento Campos da Serra que, tão logo saíram das fraldas, já compeçaram a mandar super bem nas rimas. No breve currículo, a dupla tem participação na última Feira do Livro de Caxias e figuram em clipe do rapper e poeta paulista Renan Inquérito. A garotada do bairro Euzébio Beltrão de Queiróz e alunos da Escola Municipal Basílio Tcacenco, do Esplanada.

— Até vou mandar umas rimas, mas quero ouvir essa nova geração soltar o verbo e tomar conta — avisa Divilas.

A Jam Session é promovida pela Unidade de Dança da Secretaria da Cultura, com apoio do grupo Essência Crew. A entrada é gratuita.



Serviço



O quê: Jam Session, terceira edição

Quando: Sábado, às 16h

Local: Sala de Teatro Valentim Lazzarotto no Centro de Cultura Ordovás

Entrada gratuita