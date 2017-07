Sociedade por João Pulita

SOCIAL 26/07/2017 | 06h15 Atualizada em

Alento

Vera Caregnato Orsso, presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer – Núcleo Caxias do Sul ainda no embalo do sucesso do baile de escolha da Glamour Girl 2017 faz mais. Está às voltas com a produção da 20ª edição da Feijoada da Liga. O almoço filantrópico e gastronômico ocorrerá dia 20 de agosto nos salões da Comunidade Conceição da Linha Feijó, e a verba arrecadada servirá para atender os mais de 300 pacientes que a entidade cuida.

O dee jay Leandro Baldi e o promoter Nelson Quinto estiveram juntos no warm up da Red Carpet Weekend, que rola em Gramado entre os dias 24 e 26 de agosto Foto: Vini Dalla Rosa / Divulgação

João Oliboni ainda comemora o sucesso do Festival Barbecue realizado domingo, na hora do almoço, no Largo da Estação Férrea Foto: Rafael Sartor / Divulgação

Solidário

O chef de cozinha do Intercity Caxias, Antonio Bosco, vai pilotar forno e fogão durante um jantar temático por lá, dia 29. A Noite do Nhoque Solidário, tradicionalmente servido na data, terá variações com batata, manteiga e sálvia, cabotiã ao ragu de carne, espinafre, ervas e gorgonzola. O valor arrecadado com o jantar será destinado para a ONG Anjos Voluntários.

Valdecir e Adriana Bersaghi abraçaram a sobrinha Patrícia Paraboni Bersaghi que celebrou graduação em Medicina em festa, sábado Foto: Luís Henrique Bisol Ramon / Divulgação

Júlia Tomazzoni e João Pedro Roth também estiveram na festa de Patrícia Paraboni Bersaghi Foto: Luís Henrique Bisol Ramon / Divulgação

Hits

O dee jay Markão realizará, dia 19 de agosto, uma edição especial da festa Nostalgia. A função pautada na música temática ocupará o Pepsi Club Multi Eventos. A Nostalgia de agosto será na versão premium com show das bandas Rock de Galpão que tem em seu elenco o virtuose caxiense da guitarra Rafael Schuler e a Sunset Rider. Outra boa notícia para a ocasião será a presença de Elias Cappellaro discotecando. O dee jay Markão dividirá também as carrapetas com Juliano Rossini.

Aline Madalosso e Miguel César Brando Júnior oficializaram a união com o casamento civil, no último dia 21, no Dolmã Foto: Fernando Dai Prá / Divulgação

Giovanna Castagna e Miguel Molardi trocaram juras de amor eterno em cerimônia, celebrada por Edgar Dallegrave, seguida de recepção no San Carlo Foto: Eduardo de Moraes / Divulgação

Cabides

A fashionista Nani Ximendes arma, hoje, um bate-papo na Crisfel, endereço de moda de Felipe e Julieta Bertolucci, a partir das 18h30min. Na pauta, possibilidades de criação de looks a partir de peças que as pessoas dispõem em seus closets. La Ximendes tem no currículo formação como personal stylist pela Ecole Supérieure de Relooking, conceituada escola francesa de consultoria de imagem e visagismo.

Hiato

Fábio Bazei e Fabrícia Fedrizzi Bazei, João Prataviera Neto e Graziela Torresini Prataviera e Roberto Koehler Ribeiro e Giorgia Torresini Ribeiro estão em plena temporada de férias. Viajaram com suas famílias rumo ao Canadá com os filhos por onde seguem em passeios incríveis até o dia 31.

Taís Zanettini, Denise Kempf, Maria do Carmo Perini e Celina Galiotto Furlan brindaram os 19 anos da Confraria do Champanhe da Serra Gaúcha na Escola de Gastronomia da UCS Foto: Luizinho Bebber / Divulgação

Mariana Milani e Luciano Sartori prestigiaram a festividade do primeiro aniversário da Clínica Visão Foto: Daniela Xu / Divulgação