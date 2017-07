Sociedade por João Pulita

SOCIAL 25/07/2017 | 06h15 Atualizada em

Diploma

O último sábado foi de muita comemoração ao redor da bonita formanda Patrícia Paraboni Bersaghi, filha de Volnei e Paula Bersaghi. A festa realizada no Quinta Estação com cerimonial de Sidnei Staudt foi uma confraternização alegre e bem familiar. O encontro pautado nos laços dos clãs Paraboni e Bersaghi marcaram com ênfase a graduação de Patrícia em Medicina pela Universidade Federal de Pelotas. Além da família, a nova médica caxiense foi prestigiada por colegas do curso vindos dos quatro pontos cardeais do Estado que se divertiram até o amanhecer ao som do repertório da dee jay Francesca Marcilio.

Patrícia Paraboni Bersaghi, num look de Erica Generozo, foi o centro das atenções, sábado, quando celebrava sua graduação em Medicina Foto: Luís Henrique Bisol Ramon / Divulgação

Paula e Volnei Bersaghi esbanjaram alegria, sábado, ao redor do feito da filha Patrícia Paraboni Bersaghi, graduada em Medicina Foto: Luís Henrique Bisol Ramon / Divulgação

O mano de Patrícia, Gustavo Paraboni Bersaghi, foi à festa com Isabele Dal Sochio Gobatto Foto: Luís Henrique Bisol Ramon / Divulgação

Davi Costi e Luiza Rossi Pettinelli, do grupo que foi abraçar a colega de profissão, Patrícia Paraboni Bersaghi, sábado no Quinta Estação Foto: Luís Henrique Bisol Ramon / Divulgação

Dois

Fernanda Crosa e Diego Cadore Remussi fazem contagem regressiva para os festejos do segundo aninho da pimpolha deles, Manuela Crosa Remussi, em encontro agendado para o dia 12 de agosto e que ocupará o endereço do casal. Na ocasião, a anfitriã vestirá um modelo exclusivo da estilista Carolina Potrich e a aniversariante, um look de Fernanda Carniel. A festa será recheada de delicias assinadas por Maria Rita Gonçalves, Charlie Backery e Karla Ferraro.

Personalidades

A Associação Sala de Arquitetos promove, amanhã, a partir das 17h, no Intercity, mais um evento que integra o Mês de Arquitetura e Design da Serra. Para tal, foram convidados importantes nomes para uma mesa redonda sobre processos criativos. São eles Ariel Lettieri, Bernardete Venzon, Betina Brentano, Carolina Potrich, Henrique Neves, Jane De Bhoni, Rafaela Tomazzoni e Roque Frizzo. A mediação fica a cargo da jornalista Tríssia Ordovás Sartori. Às 19h30min haverá palestra com o arquiteto e designer Léo Shehtman, paulista que atua no mercado desde 1981 e realiza projetos no Brasil e no exterior que se caracterizam pela contemporaneidade, vanguarda e funcionalidade.

Pessoalmente

As designers de interiores Deise Mazotti e Daiane Vanzin contam para a coluna que estão com data marcada para uma imersão na área que atuam em São Paulo. Embarcam, dia 8 de agosto, para mapear as tendências e lançamentos do setor décor durante a feira High Design na São Paulo Design Weekend.

O oftalmologista Mauro Chies contou com as atenções de Patrícia Focchesato na recepção do primeiro aniversário da clínica dele, realizada sábado Foto: Daniela Xu / Divulgação

Bernardo Bregoli Soares veio dos Estados Unidos para bajular sua bonita mulher, Daniela Leães, que comemorava, sábado, um ano da Clínica Visão Foto: Daniela Xu / Divulgação

Luiz Felipe e Claudilaine Leães, os pais da médica Daniela Leães, prestigiaram a festividade do primeiro ano da Clínica Visão, realizada sábado Foto: Daniela Xu