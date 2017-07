Sociedade por João Pulita

SOCIAL 24/07/2017 | 06h15 Atualizada em

Confraternização

A Confraria do Champanhe da Serra Gaúcha, presidida pela arquiteta Tatiana Biffi, realizou na última quinta-feira, a festividade que marcou seus 19 anos de atuação. O evento que contou com uma palestra do italiano Roberto Rabachino, o jornalista formado em Ciências da Alimentação e Análises Organolépticas ocupou a Escola de Gastronomia da UCS, em Flores da Cunha, com as atenções do diretor e chef Mauro Cingolani. O evento foi regado a Ferrari Perlé 2009, com presença de Matteo Lunelli, diretor da Cantina Ferrari. A festa teve música com o dee jay diletante, Angelo Tonon.

O italiano Roberto Rabachino palestrou na festa do 19º aniversário da Confraria do Champanhe, presidida por Tatiana Biffi e que teve gastronomia de Franco Gioelli e Mauro Cingolani Foto: Luizinho Bebber / Divulgação

Rosmari Variani e Margarete Uehara esbanjaram simpatia na festividade do aniversário da Confraria do Champanhe Foto: Luizinho Bebber / Divulgação

Fabiane Parisotto e Elaine Andreis nos festejos ao redor dos 19 anos da Confraria do Champanhe da Serra Gaúcha Foto: Luizinho Bebber / Divulgação

A vice-presidente da Confraria do Champanhe da Serra Gaúcha, Cristina Minghelli Bühler e a ex-presidente da entidade, Irone Covolan, no encontro que ocupou a Escola de Gastronomia da UCS Foto: Luizinho Bebber / Divulgação

Moldura

O artista plástico Vítor Senger e o arquiteto Rodrigo Dallegrave e a light designer Manuela Treméa Bof assinam juntos a 2ª Edição da Vitrine Conceito na Galeria Arte Quadros da marchand Maria Inês Salvador. No vernissage agendado para o vespertino do dia 27, o talentoso trio apresenta novidade com direito a performance do músico saxofonista Ismael Morais.

Luã do Valle e Stéphanie D´Ávila estiveram no preview da Red Carpet Weekend, balada que movimentará Gramado entre os dias 24 e 26 de agosto Foto: Vini Dalla Rosa / Divulgação

Natália Longaray e Felipe Bellicanta circularam pela noite do La Barra Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Beleza

O Sheraton Porto Alegre serve de cenário, hoje, para o projeto Make Day. O encontro será estrelado, uma vez que o maquiador do canal Multishow, Renner Souza, fará rasante na capital. Além de outra personalidade da área, a maquiadora da Revista Donna ZH, Taís Andrade, dividirá as atenções. De Caxias do Sul, Gabriela Onzi estará no evento para mostrar sua linha de make, a Abbey, que ganhará lounge de luxo assinado por Sidnei Staudt. Gabriela lança por lá nova coleção de esmaltes.

Óculos

A Preza Design que produz óculos de madeira vem conquistando expressivo grupo de adeptos no Estado. Tudo por conta do acabamento manual, uma vez que trata cada modelo de forma única. Criada pelos designers Rodrigo Cury e Martina Seibel, a produção é numerada e parte do material utilizado na confecção dos objetos (de desejo) sai dos excedentes da empresa de móveis do designer gramadense Aristeu Pires.

Rosane e Maximiliano Pulita comandaram os festejos do segundo aninho da princesa deles, Caroline Ferreira Pulita, no Dulce Amore Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

A psicóloga Isadora Zolet do Nascimento vive nova fase profissional Foto: Bruno Lois / Divulgação

Dupla

Além da conclusão da especialização em Psicologia Clínica: abordagem psicanalítica do sujeito contemporâneo pela UCS, a psicóloga Isadora Zolet do Nascimento tem outro bom motivo para comemorar: a profissional acaba de inaugurar o seu consultório. O espaço está sediado no Tronca Corporate e conta com duas salas de atendimento: uma específica para crianças e outra para adultos. Os ambientes foram projetados pela arquiteta Lorena Gazzi.