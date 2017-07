Sociedade por João Pulita

SOCIAL 22/07/2017 | 06h15 Atualizada em

Visionários

Os médicos oftalmologistas Mauro Chies e Daniela Leães são os anfitriões deste sábado durante a festividade que evidencia o primeiro ano da Clínica Visão com um encontro que ocupará a própria clínica no edifício Attuale com gastronomia do Yoo Boutique e show do Projeto CCOMA com o músico Roberto Scopel e da cantora Etiene Nadine. Os médicos reúnem familiares e amigos em clima de festa, uma vez que comemoram também a presença deles ilustrando a capa da edição de julho da Revista NOI.

Os anfitriões deste sábado á noite, Mauro Chies e Daniela Leães Foto: Daniela Xu / Divulgação

Festividade que evidenciou os 15 anos da Nella Pietra movimentou o endereço gastronômico comandado por Fábio Centenaro e Karina Dutra. Veja quem esteve lá:

Fabiano Valentini e Gisiane Fiuza Carazai Foto: Fabiano Knopp / Divulgação

Henrique e Naraiana Neves Foto: Fabiano Knopp / Divulgação

Joel Pereira e Simone Franco Foto: Fabiano Knopp / Divulgação

Rômolo Oliveira Júnior e Flávia Barbosa Foto: Fabiano Knopp / Divulgação

Fit

Arnold Tedesco Palavro e Diego Scopel, comandantes da ATP Suplementos, recepcionam, neste sábado, grandes nomes do bodybuilding nacional, os atletas Bruno Moraes, Leo Stronda e Isaac Alves. A partir das 14 horas, eles posam para fotos e distribuem autógrafos ao lado da ex-dançarina do grupo É o Tchan, Scheila Carvalho. A comemoração do terceiro aniversário da ATP conta ainda com a animada playlist do dee jay Negada. Degustação de suplementos nacionais e importados e sorteios de kits e brindes estão entre as atrações do encontro.

Jaqueline Crocoli recepcionou Mirelle Zanotto que proferiu palestra no Mês de Arquitetura e Design da Serra promovido pela Associação Sala de Arquitetos, presidida por Jaqueline Foto: Vacionir Junior / Divulgação

Laços

Para comemorar o Dia do Amigo, que ocorreu oficialmente no último dia 20, a designer de joias Camila Vieira arma a primeira edição do Encontro Entre Amigas, que reúne 10 marcas da Serra Gaúcha, neste sábado, das 10h às 15h, no auditório do Montaury 2090. O mix de grifes voltado à moda e beleza conta com a participação de Kelly Donazzolo, Bárbara Boff, Diana Muzzatto, Josi Fabro, Daiane Montes, Simone Pagliosa, Carolina Scur Bisi, Fabiana Fortes, Francis Rizzon, Raque Viegas e Rafaela Pinós. A sócia de Camila no segmento de moda na B.Bag, Beatriz Martins colabora com a simpática ação que serve também para arrecadar alimentos não perecíveis para a Pastoral de Apoio ao Toxicômano Nova Aurora. A ocasião conta também com a gastronomia da Kombioca Food Truck e com drinks da Confraria Cerva Girls Cervejas Artesanais.

A designer de joias Camila Vieira realiza reunião de amigos e amigas neste sábado Foto: Edson Menegat / Divulgação

Sabores

João Oliboni, Jamur Bettoni e João Antonio Pezzi Bagoso promovem neste domingo, na hora do almoço, mais uma edição do Barbecue Festival, desta vez na Casinha do Blues, na Estação Férrea. O evento gastronômico conta com 12 estações de carnes e 43 churrasqueiros preparando os melhores assados e show da Banda Beck & Bando Alabama. A família de Pedro Biffi apoia o projeto e arma um lounge Monterey para o relax do grupo de adesão.

João Oliboni integra o time que movimenta o domingo na Estação Férrea Foto: Rafael Sartor / Divulgação

Avental

A Sanduicheria Flor de Primavera, nos domínios da Rua Erasto Roxo de Araújo Correa, 12, no Bairro Boa Vista, em Porto Alegre, realiza, neste sábado, mais uma edição de sua tradicional Feijoada. Os argentinos Teresa e Julio Eduardo Yustas, acompanhados das filhas Carina e Silvina, recepcionam convidados, entre 11h e 15h, no deck do endereço gastronômico do clã. O articulado Miltinho Talaveira, arregimenta o encontro.

Toda musa, Rafaela Deluchi circulou pelos efervescentes recantos do La Barra e celebrou a data querida Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Melissa Guerra Simões conferiu as novidades do Mercado Chic Foto: Rafael Sartor / Divulgação

Gabriela Basso e Patrícia Pontalti num tête-à-tête nos domínios do Café de La Musique durante encontro capitaneado por Luciana Alberti Foto: Rafael Sartor / Divulgação

Ana Cláudia Didolich e seu astrodog Bento no Mercado Chic Foto: Rafael Sartor / Divulgação

Plano

Nesta segunda-feira, a partir das 19h, o arquiteto e urbanista Anthony Ling apresentará ao público o seu Guia de Gestão Urbana, no Instituto Ling, na Rua João Caetano, 440, em Porto Alegre. A obra trata de uma série de propostas urbanas e temas que são discutidos diariamente no site Caos Planejado - caosplanejado.com - do qual ele é fundador e editor. Um time de urbanistas realizarão um debate, tudo com entrada franca. Ling é graduado arquiteto e urbanista pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atualmente cursa MBA na Universidade de Stanford e já trabalhou com Isay Weinfeld.

Sábadão

Os pets serão novamente o centro das atenções durante o I Fashion Outlet Novo Hamburgo, neste sábado. A primeira edição do Pet Concurso, de fantasias, adereços e acessórios, que promete movimentar a tarde no jardim do outlet, entre 14h e 15h. Com entrada e inscrições gratuitas, o desfile será dividido em três categorias: cães, gatos e outros pets, esta última dedicada para coelhos, tartarugas ou pássaros. O Pet Concurso ainda vai contar com uma feira de adoção de animais coordenada pela ONG Onda, espaço de adestramento e expositores de alimentos, adereços e mimos para pets, além de diversos brinquedos infláveis para as crianças.

Max Manoel e Daniela Copetti prestigiam as atividades do M.A.D.S programadas pela Associação Sala de Arquitetos Foto: Gilmar Gomes / Divulgação

Bocatti realiza o encontro temático Circuito Enogastronômico Europa e reúne apreciadores de vinhos e da boa mesa italiana. Veja quem circulou por lá:

Gildonei Cechet e Priscila Tondo Azambuja Foto: Everson Almeida / Divulgação

Marcos Moreira e Gabriela Ballardin Foto: Everson Almeida / Divulgação