Sociedade por João Pulita

Fit

Arnold Tedesco Palavro e Diego Scopel, comandantes da ATP Suplementos, recepcionam, amanhã, grandes nomes do bodybuilding nacional, os atletas Bruno Moraes, Leo Stronda e Isaac Alves. A partir das 14 horas, eles posam para fotos e distribuem autógrafos ao lado da ex-dançarina do grupo É o Tchan Scheila Carvalho. A comemoração do terceiro aniversário da ATP será animada com playlist do dee jay Negada. Na ocasião, haverá degustação de suplementos nacionais e importados, sorteio de kits e brindes.

Antônio Junior e Arlete Zanardi estiveram ao sabor do jantar de 15 anos da pizzaria Nella Pietra Foto: Fabiano Knopp / Divulgação

Vicente Perini Filho e Simone De Antoni Perini também foram degustar o menu da Nella Pietra Foto: Fabiano Knopp / Divulgação

A bela Débora Boeira dos Santos esteve entre o grupo que foi abraçar o casal Fábio Centenaro e Karina Dutra Foto: Fabiano Knopp / Divulgação

Leonino

Um dos mais festejados relações públicas do Estado, Luiz Jacintho Pilla, vai reunir seus incontáveis amigos. Aniversariante de agosto, Pilla celebra a data querida, dia 1º, na Diego Andino Pâtisserie, nos domínios da Rua Artur Rocha, em Porto Alegre.

Sabatina

O jovem gestor do polo caxiense do Unicesumar, Andrey Schmitt Damas, integra o 14º Congresso do Ensino Privado do Sinepe, que ocupa o Centro de Eventos da PUC/RS. Ele troca ideias sobre o tema ousadia de mudar com o professor da USP, Clóvis de Barros Filho e com o historiador Leandro Karnal, este que encena a programação do evento hoje, com a palestra Faça a mudança acontecer.

Marina Bombardelli e Diogo Freisleben na concorrida noite do dinner club do Moinho da Estação Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Fabio Baldisserotto e Ivana Rigotto Eberle, em rápido intervalo circularam na noite do La Barra Foto: Fabiano Knopp / Divulgação

Visionários

Os médicos oftalmologistas Mauro Chies e Daniela Leães serão os anfitriões, sábado, da festividade que evidencia o primeiro ano da Clínica Visão com um encontro que ocupará a própria clínica no edifício Attuale com gastronomia do Yoo Boutique e show do Projeto CCOMA com o músico Roberto Scopel e da cantora Etiene Nadine. Os médicos reunirão na data, familiares e amigos em clima de festa, uma vez que comemoram também a presença deles ilustrando a capa da edição de julho da Revista NOI.

Eduardo e Juliana Zorzanello mapearam o Espaço K liderado pela caxiense Kelly Frey na Villa Sérgio Bertti, em Gramado Foto: Sérgio Azevedo / Divulgação