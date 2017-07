Sociedade por João Pulita

SOCIAL 20/07/2017 | 06h15 Atualizada em

Sabores

João Oliboni, Jamur Bettoni e João Antonio Pezzi Bagoso promovem domingo, 23, na hora do almoço, mais uma edição do Barbecue Festival, desta vez na Casinha do Blues, na Estação Férrea. O evento gastronômico contará com 12 estações de carnes e 43 churrasqueiros preparando os melhores assados. A função terá de quebra show da Banda Beck & Bando Alabama. A família Biffi apoia o projeto e arma um lounge Monterey para o relax do grupo de adesão.

Renato Golgo e Graciela Peretti num tête-à-tête no Mercado Chic que movimentou a turma dos bacanas, sábado, no Café de La Musique Foto: Rafael Sartor / Divulgação

Jaqueline Pauletti e Dimas Augusto Felippi trocando figurinhas no animado Mercado Chic, sábado, no Café de La Musique Foto: Rafael Sartor / Divulgação

Daniel Garbin organizou festa de aniversário surpresa para Mateus Lionzo que contagiou a Casa do Comendador, sábado, com música de Francesca Marcílio Foto: Caiani Lopes / Divulgação

Laços

Para comemorar o Dia do Amigo, a designer de joias Camila Vieira prepara a primeira edição do Encontro Entre Amigas, que reunirá 10 marcas da Serra Gaúcha, sábado, 22, das 10h às 15h, no auditório do Montaury 2090. O mix de grifes voltado à moda e beleza contará com a participação de Kelly Donazzolo, Bárbara Boff, Diana Muzzatto, Josi Fabro, Daiane Montes, Simone Pagliosa, Carolina Scur Bisi, Fabiana Fortes, Francis Rizzon, Raque Viegas e Rafaela Pinós. A sócia de Camila no segmento de moda na B.Bag, Beatriz Martins colabora com a simpática ação que servirá também para arrecadar alimentos não perecíveis para a Pastoral de Apoio ao Toxicômano Nova Aurora. O encontro contará ainda com a gastronomia da Kombioca Food Truck e com drinks da Confraria Cerva Girls Cervejas Artesanais.

Fernanda Ribeiro De Filippis e Guilherme De Filippis estiveram ao sabor dos festejos de 15 anos da pizzaria Nella Pietra Foto: Fabiano Knopp / Divulgação

Diretores da Dwell Construções, Gabriela Kehl e Leandro Barros, comandaram a entrega do empreendimento Near Shopping Foto: Elisa Comandulli / Divulgação

Otília Gaspareto Balbinot e Horácio Balbinot reuniram 500 convidados no almoço que marcou seus 50 anos e união Foto: Daniela De Rocco / Divulgação

Xícara

O estrelado profissional de marketing da Dell Ano, Edson Busin, é o centro das atenções do elenco da Associação Sala de Arquitetos liderada por Jaqueline Crocoli. Ele estará hoje na loja caxiense da marca, a partir das 17 horas, onde irá discorrer sobre assuntos superbacanas como moda, arquitetura e tendências. Na ocasião a barista Lisa Custódio promove workshop de variedades de grãos de café. O projeto integra o Mês de Arquitetura e Design da Serra.

A renomada professora de inglês Daniela Ferreira celebra 30 anos de profissão Foto: Daniela Xu / Divulgação

Alice Rizzon, Marilete Alquati e Roseana Pettinelli voluntárias da Liga Feminina trabalharam pelo sucesso do baile da Glamour Girl 2017 Foto: Gisa Fedrizzi / Divulgação