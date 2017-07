Sociedade por João Pulita

SOCIAL 17/07/2017 | 09h20 Atualizada em

A presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer – Núcleo Caxias do Sul, Vera Caregnato Orsso, celebra o resultado de seu dedicado trabalho com o sucesso do baile de escolha da Glamour Girl 2017, realizado, sábado à noite, em benefício da entidade. O evento é dedicado para a causa e arrecada verbas para atender a mais de três centenas de necessitados. A proposta filantrópica, uma reverência também à beleza, ocupou os salões do Recreio da Juventude, gentilmente oferecido pelas diretorias executiva e social, representadas pelos casais Eduardo e Tatiana Menezes e Fernando Bertotto e Fernanda Camello.

Maria Fernanda Ronchetti Grillo, eleita Glamour Girl Caxias do Sul 2017, sábado, em noite de benemerência que ocupou os salões do Recreio da Juventude Foto: Gisa Fedrizzi / Divulgação

Glamour II

A designer floral Rozemeri Bastos Weber decorou os salões com conceito da cerimonialista Marta Michelon. Nota para o décor do palco, a mesa do júri e a afinada iluminação do time de Elias Cappelaro. As 18 candidatas encheram a noite de graça e desfilaram numa coreografia de Ciana Reis e Deto Sebben. Valter e Beatriz Beretta ofereceram uma joia para cada candidata, como forma de gratidão às meninas por se envolverem com a causa. A eleita do ano responde pelo nome de Maria Fernanda Ronchetti Grillo, 15 anos, filha dos médicos Angelo Grillo Neto e Fernanda Ronchetti Grillo, estudante do ensino médio do Colégio São José, que representou no concurso o Lions Clube Caxias do Sul – São Pelegrino. Maria Fernanda recebeu a faixa e o cargo de Gabriela Radaelli Schio que se despediu luminosa num discurso pontual e verdadeiro.

Fernanda Ronchetti Grillo e Angelo Grillo Neto, pais de Maria Fernanda, celebram o feito da filha junto à Liga Feminina de Combate ao Câncer Foto: Gisa Fedrizzi / Divulgação

Carla Massochini, Beatriz Caregnato da Silva e Roseli Heinen voluntárias da Liga feminina de Combate ao Câncer não mediram esforços para o sucesso da edição 2017 do baile da Glamour Girl Foto: Gisa Fedrizzi / Divulgação

Andrea Marchetto Guerra, Evaldo Antonio Kuiava e Marta Michelon, brilharam no júri que elegeu Maria Fernanda Grillo como Glamour Girl 2017 Foto: Gisa Fedrizzi / Divulgação

Giorgia Torresini Ribeiro, Lourenço Frigeri Teixeira e Paulla Segala, integrantes do seleto corpo de jurados do concurso Glamour Girl 2017, sábado, na sede social do Recreio da Juventude Foto: Gisa Fedrizzi / Divulgação

Em noite de filantropia, Pedro Horn Sehbe, Andreia Fontana e José Luis Barbacovi, do grupo de jurados que dedicou atenções extras para o concurso Glamour Girl 2017 Foto: Gisa Fedrizzi / Divulgação

Giovana, Itacir, Vera e Jordana Orsso, família reunida para aplaudir o dedicado trabalho de Vera na presidência da Liga Feminina de Combate ao Câncer Foto: Gisa Fedrizzi / Divulgação

Lea Zattera, Neira Mello e Sirlei Manfro atuantes em tempo integral da Liga Feminina, trabalharam com afinco em mais um grandioso evento em prol da causa Foto: Gisa Fedrizzi / Divulgação