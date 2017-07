Sociedade por João Pulita

SOCIAL 15/07/2017 | 06h15 Atualizada em

Festival

Luciana Lulu Alberti bota banca mais uma vez, neste sábado, e transforma os salões do Café de La Musique, a partir das 11 horas, num grande centro comercial para realizar o Mercado Chic. O projeto é um festival que evidenciará o trabalho de artesãos, designers e artistas plásticos da terrinha. A função, que promete reunir nomes estrelados das artes como Samuel Bovo, Elisa Zattera, Jaqueline Pauletti, terá por lá também as designers Carolina Potrich, Rafaela Tomazzoni e Gabriela Basso, que desfilarão suas criações.

Vernissage

Foi encantador o encontro com o escultor João Bez Batti, que participou de um bate papo, terça-feira, com mediação do marchand Cézar Prestes, na Censi Boutique. A proposta idealizada pelas marcas Florense, Arte Quadros e Censi revelou muito da história do artista que discorreu sobre sua trajetória com espontaneidade e personalidade. Ao fim do encontro, Bez Batti foi muito aplaudido e recebeu homenagens dos anfitriões com uma apresentação de um duo de cordas, vídeo com imagens dele em pleno ofício e coquetel do chef Henrique Neves. Eleone Prestes, esposa do marchand Cézar Prestes esteve no evento e encontrou a amiga, a arquiteta Cristina Mioranza.

Eleone Prestes e Cristina Mioranza na Censi Boutique Foto: Gene Toscan / Divulgação

Maria Cristina Calcagnotto Rocha e Gabriel Rocha, presenças no Olimpíadas Censi, no Intercity Foto: Andressa Gobbi / Divulgação

Gustavo Barreto e Rafael Tregansin também prestigiaram a Censi no evento Olimpiadas Foto: Andressa Gobbi / Divulgação

Glamour Girl 2017

Vera Caregnato Orsso, presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer – Núcleo Caxias do Sul, realiza neste sábado o baile do concurso Glamour Girl 2017. No encontro que ocupa os salões da Sede Social do Recreio da Juventude, as 18 meninas desfilarão para um time e tanto. São jurados, Evaldo Antonio Kuiava, reitor e professor da UCS, Andreia Marchetto Guerra, fonoaudióloga e primeira dama do município, Marta Michelon, psicóloga e cerimonialista, Lourenço Frigeri Teixeira, cirurgião plástico, Giorgia Torresini Ribeiro, médica infectologista, Andreia Fontana, jornalista e editora chefe do Pioneiro, Paulla Segala, biomédica, fotógrafa e idealizadora da Confraria da Mulher, José Luis Barbacovi, empresário e restaurateur, e Pedro Horn Sehbe, administrador de empresas.

Marina Ciconet e Natana De Leon ladeiam Kelly Frey que apresentou o Espaço K na Villa Sérgio Bertti, em Gramado Foto: Sérgio Azevedo / Divulgação

A dee jay Analu e músico Vini Netto deram o tom do encontro que movimentou Gramado Foto: Sérgio Azevedo / Divulgação

Carlos Bacchi e Juliano Busetti estiveram na estreia do Espaço K de kelly Frey e Rudimar Scur Foto: Sérgio Azevedo / Divulgação

Edson Erdmann brindou às novidades da temporada na Serra Foto: Sérgio Azevedo / Divulgação

Receita

Fabio Centenário e Karina Dutra comandantes da Nella Pietra celebram o debut da pizzaria que eles comandam. A festividade do aniversário de 15 anos ocorre neste sábado, com as atenções do articulado relações públicas Paulinho Silva. O cardápio estará repleto de novas delícias, garante o casal anfitrião. Veja quem esteve no preview do jantar dos 15 anos.

Paulinho Silva, Karina Dutra e Fabio Centenário Foto: Gene Toscan / Divulgação

Daiane Mattos Anselmi e Chaiene Deiro Foto: Gene Toscan / Divulgação

Érika Líbero e Melissa Bulla Baron Foto: Gene Toscan / Divulgação

Julia Chiaradia, Daniela Conte e Patrícia Zuco Foto: Gene Toscan / Divulgação

Kelly Pelisser e Ana Carolina Azevedo Foto: Gene Toscan / Divulgação

Marcele Mulita e Camille Luchese Foto: Gene Toscan / Divulgação

Veja quem esteve no camarote do Bulls Brasil:

Eduarda Menezes Foto: Robert de Lima / Divulgação

Marcelo Vezentini Foto: Robert de Lima / Divulgação

A aniversariante Roberta Araújo Foto: Robert de Lima / Divulgação