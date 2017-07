Sociedade por João Pulita

SOCIAL 14/07/2017 | 06h15 Atualizada em

Esmeralda

A bela Virginia Grezzana será o centro das atenções dia 5 de agosto. Aniversariante na data, ela celebrará seus 40 anos com festa do tipo petit comité no Residencial Maison Deville com as atenções do namorado, o médico Sérgio Ramos Filho, de seus familiares e de um time de elegantes amigos.

Inspiração

Durante o talk com João Bez Batti realizado terça-feira na Censi Boutique, o escultor falou que está tirando do papel um projeto artístico de fôlego. Quer produzir uma série de obras inspirada no tema: Diálogos com Picasso, um dos mais célebres artistas, o qual Bez Batti sempre admirou.

João Brognoli atento aos novos movimentos do mercado da alta tecnologia faz sucesso também no exterior Foto: Daniela Xu / Divulgação

High tech

O CEO da Duo Studio Interativo, o caxiense João Brognoli, retornou de uma temporada na Harvard Business School, em Boston, nos Estados Unidos. Lá, ele foi um dos alunos do curso de Especialização e Estratégias Inovadoras para Empresas com o mestre Phil Swisher, diretor da Trevian Wealth Management, empresa que se concentra na otimização das finanças pessoais de empreendedores e executivos corporativos. Brognoli atua, ao lado do sócio Maurício Bettinelli, na criação de projetos mobile e aplicativos para smartphone, desenvolvendo conteúdos para as plataformas iOS e Android.

Walter Rodrigues, Bernardete Venzon e Luis Seidl talentos reunidos, quarta-feira, em encontro técnico promovido pelo Brastema Foto: Daniela Xu / Divulgação

Rodízio

Assim que encerrar as comemorações ao redor dos 15 anos da Pizzaria Nella Pietra de Fabio Centenaro e Karina Dutra, o intrépido relações públicas Paulinho Silva faz mais. Vai se debruçar no projeto Clube da Pizza, evento de gastronomia que ocupará os salões do Intercity, dia 12 de agosto. Serão nove pizzarias famosas da cidade atuando em uma só noite.

A designer de joias Camila Vieira apresentou a coleção Origami com as atenções da mana, Hemilly Vieira Foto: Edson Menegat / Divulgação

Talento

Gabriel Resler Casara, 11 anos, filho do diretor da Adicii Desenvolvimento Humano & Organizacional, Juliano Casara, e de Roberta Casara, vai representar o Rio Grande do Sul nos Jogos Escolares da Juventude, um dos maiores eventos esportivos do país e um dos cinco do mundo. O garoto competirá pelo Centro de Excelência e Formação Murialdo e o Clube Juvenil, na modalidade badminton, em Curitiba, dias 12 e 21 de setembro.

Marcele Muraro e Luiz Schneider foram prestigiar Kelly Frey e Rudimar Scur no lançamento do Espaço K, na Villa Sérgio Bertti, em Gramado Foto: Sérgio Azevedo / Divulgação

Autoral

A designer de joias caxiense Fabiane Montemezzo levou seu mais novo trabalho autoral, a coleção Platun, para o RS Moda, que segue até hoje à noite no Barra Shopping Sul, em Porto Alegre. As peças inspiradas nos plátanos, árvores típicas da paisagem do Rio Grande do Sul, estão fazendo o maior sucesso entre os participantes do varejo e indústria.

Flávio Sobral e Glenda Gobbato no encontro com a vida e a obra do escultor João Bez Batti, terça-feira à noite Foto: Gene Toscan / Divulgação

Mix

Luciana Lulu Alberti bota banca mais uma vez, amanhã, e transforma os salões do Café de La Musique, a partir das 11 horas, num grande centro comercial para realizar o Mercado Chic. O projeto é um festival que evidenciará o trabalho de artesãos, designers e artistas plásticos da terrinha. A função, que promete reunir nomes estrelados das artes como Samuel Bovo, Elisa Zattera e Jaqueline Pauletti, terá por lá também as designers Carolina Potrich, Rafaela Tomazzoni e Gabriela Basso, que desfilarão suas criações.

Fabrícia Machado, do Ateliê Donna que vestiu a Miss Brasil 2012, Gabriela Markus, com Jaqueline Moura, vencedora do prêmio Olimpíadas da Censi, que levou para casa um carrão da BMW Foto: Andressa Gobbi / Divulgação

Sofia Brizoto Camassola representa o Nelson Studio e Helo Cabelo e Estética no concurso Glamour Girl 2017, neste sábado, nos salões do Recreio da Juventude Foto: Gisa Fedrizzi / Divulgação