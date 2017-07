Sociedade por João Pulita

SOCIAL 12/07/2017 | 06h15 Atualizada em

Achado

A multiartista Paulinha Suzuki está focada de corpo, alma e voz num inédito projeto criativo. A lado do filho Felipe Lyo Suzuki e de uma penca estrelada de músicos caxienses de alto nível, Paula incursiona por uma bossa muito particular, uma imersão na música. Grava em breve um CD da Rádio Kaza Jardim com ritmos que misturam maracatu, jazz e blues. A boa nova sairá do forno na segunda quinzena de novembro.

Sidnei Staudt e Jean Miotto retornaram de uma temporada pelos recantos mais incríveis da Europa Foto: Daniela Xu / Divulgação

As blogueiras Daniela Bisol e Bárbara Dambroz estiveram no preview dos 15 anos da Nella Pietra, que ganha jantar festivo sábado, 15 Foto: Gene Toscan / Divulgação

Ciência

As médicas Carla Vigo, doutora em infertilidade, e Francieli Vigo, especialista em reprodução humana, programam para o dia 7 de outubro o Simpósio Effeto. A proposta de Carla e Francieli será voltada para seus colegas de medicina, das áreas de ginecologia, obstetrícia e urologia. No evento, que ocupará o auditório da Amecs, as idealizadoras da Effeto recepcionarão, ao lado do sócio, Nilo Frantz, o médico paulista Daniel Zylbersztejn para uma palestra.

Rafaela Tomazzoni, Tecla Verruck e Karla Ferraro, sábado, no Tricô da Tarde que movimentou o Chateau Blanc Foto: Raquel Spuldaro / Divulgação

As arquitetas Mônica Randon Debortoli e Cláudia Geremia, parceiras profissionais, entregaram a obra do complexo Fabbrica Foto: Daniela Xu / Divulgação

Plugados

Os manos e festejados empresários do setor do entretenimento, Leo e Saulo Zanotto, repaginaram o Pepsi Club e apresentam a casa em novo formato e com novo nome. O Pepsi Club Multi Eventos estreia dia 29, às 22h30min, com uma série incrível de atrações. Estarão por lá, dividindo a cena, Tati Zaqui, referência do funk carioca, a dupla sertaneja Lucas & Felipe, destaque no sul do Brasil, Slow Motion, dee jay da cena eletrônica do país que compartilhará as pick-ups com Akiruz, Lenski, Eduardo Drum, Roza, Giiu Emer e Marmit. A promoter Daniela Freitas está empenhada em arregimentar o público habitué e novas caras da cena para a superfesta inaugural.

Tiracolo

Terá largada hoje e segue durante todas as quartas-feiras deste mês, o chá inglês pilotado pelas designers da B.Bag, Camila Vieira e Beatriz Martins. Os encontros serão em formato de bate-papos sobre moda e tendências e servirão também para apresentar as novidades que elas lançarão toda semana. Nesta quarta-feira a pauta será ao redor de bolsas e sapatos em couro de salmão, píton e pirarucu.

Kelly Frey, feliz da vida, apresentou oficialmente o Espaço K que ela capitaneia na Villa Sérgio Bertti, em Gramado Foto: Sérgio Azevedo / Divulgação

Isabella, Rudimar e Marcia Scur colaboraram nas honras do lançamento do Espaço K que ele administra ao lado de Kelly Frey Foto: Sérgio Azevedo / Divulgação

Vanessa Leite e Pamella Frey Ferreira enfeitaram a festa de estreia do Espaço K comandado pela mana de Pamella, Kelly Frey, em Gramado Foto: Sérgio Azevedo / Divulgação