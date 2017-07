Sociedade por João Pulita

SOCIAL 11/07/2017 | 06h15 Atualizada em

Acervo

A Censi Boutique serve de cenário, hoje à noite, para um talk com o escultor João Bez Batti. Considerado um dos maiores escultores brasileiros em atividade há mais de 50 anos, Bez Batti apresenta seu acervo no encontro que terá mediação do marchand Cézar Prestes. Na noite exclusiva de bate-papo, Fabrício e Michele Censi, Maria Inês Salvador, da Arte Quadros, e Frederico Sehbe De Carli, da Florense Caxias, recepcionam os convidados ao som de um dueto de cordas e ao sabor de um menu gastronômico elaborado pelo chef Henrique Neves.

A Miss Brasil 2012 Gabriela Markus, que foi mestre de cerimônia do evento Olimpíadas da Censi Empreendimentos, vestia Patrícia Bonaldi e joias Camila Vieira, sexta-feira, no Intercity Foto: Andressa Gobbi / Divulgação

Trajetória

O empresário Arnaldo Ivan Velho Castilhos e sua mulher, a médica Marialma Castilhos, protagonizaram um tour em temporada de dolce far niente pelo Hemisfério Norte na companhia da filha, a acadêmica de medicina Fernanda Oliveira Castilhos. A família aproveitou o circuito internacional para comemorar por lá a data querida de Fernanda, celebrada no dia 1º. Agora o casal se debruça no projeto festivo de graduação de Fernanda que colará grau em Medicina, dia 16 de dezembro, seguindo passos da renomada mãe.

Alexandra Klein Basso, João Klein Basso e João Carlos Franzoi Basso, juntos, na hora do almoço do último sábado, para celebrar os 10 anos de João Foto: Fernando Dai Prá / Divulgação

Fernanda Paglioli, Angelo e Fernando Paglioli Rauber e Luiz Oscar Rauber Filho, família reunida quando celebravam o primeiro aninho de Angelo na Bambolino Foto: Thaila Pedron / Divulgação

Movimento

A bela Rafaela Deluchi prepara uma reunião de fôlego para comemorar a data querida, dia 17. Para a ocasião ela pilota a edição do programa de seu canal no YouTube, o projeto Fit Style, com uma aula de ballet fitness, no Studio Camila Oliveira. Entre as amigas da aniversariante que participam do encontro, já estão confirmadas as presenças de Leidy Indicatti, Melissa Guerra Simões, Marcele Pulita, Jessica Mazzochi, Marina Correa, Alessandra Reali, Danielle Fochesatto e Ana Paula Sensolo. A aula/aniversário poderá ser conferida já no dia 18 no canal protagonizado por Rafaela.

Ideias

O psiquiatra Caetano Fenner de Oliveira, o psicólogo Dornelis Benatto e o sacerdote Jocimar Romio estarão na nova edição da Ciranda do Pensamento. O evento ocorrerá dia 19 e terá como tema Privacidade ameaçada, virtualidade autoritária: onde foi parar a preservação da intimidade? O encontro com os três debatedores ocupará o Teatro do Centro de Cultura Henrique Ordovás Filho.

Maria Paula Lasch Johann representa a CDL de Caxias do Sul no concurso Glamour Girl 2017, sábado, 15, nos salões do Recreio da Juventude Foto: Gisa Fedrizzi / Divulgação

Bancada

Vera Caregnato Orsso, presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer – Núcleo Caxias do Sul, realiza hoje o jantar de apresentação dos jurados às candidatas ao título de Glamour Girl 2017.No encontro que ocupará os salões da Sede Social do Recreio da Juventude, as 18 meninas terão entrevista com um time e tanto. Serão jurados, Evaldo Antonio Kuiava, reitor e professor da UCS, Andreia Marchetto Guerra, fonoaudióloga e primeira dama do município, Marta Michelon, psicóloga e cerimonialista, Lourenço Frigeri Teixeira, cirurgião plástico, Giorgia Torresini Ribeiro, médica infectologista, Andreia Fontana, jornalista e editora chefe do Pioneiro, Paulla Segala, biomédica, fotógrafa e idealizadora da Confraria da Mulher, José Luis Barbacovi, empresário e restaurateur, e Pedro Horn Sehbe, administrador de empresas. O baile da escolha da Glamour Girl 2017 ocorre sábado, 15, também nos salões do Recreio da Juventude.

Os manos e gestores da Unicesumar Caxias do Sul, Andrey e Tainey Schmitt, com a mãe, Teresinha Maria Schmitt, vibram com o primeiro ano de atuação do polo na Serra Gaúcha, que será comemorado em setembro Foto: Caroline Jusviack / Divulgação

Itamar Conte, Márcia e Rodrigo Camargo, do time da Attuale, foram homenageados, sexta-feira, no evento Olimpíadas que Fabrício e Michele Censi realizaram no Intercity Foto: Daniela Xu / Divulgação