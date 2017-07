Sociedade por João Pulita

SOCIAL 10/07/2017 | 06h15 Atualizada em

Toga

O aplicado Artur Caregnato da Silva, será o centro das atenções, dia 18 de agosto. Tudo por conta de sua graduação em Direito. O filho de Lauri Francisco Padilha da Silva e Beatriz Caregnato da Silva celebrará a conquista do diploma em festa nos salões do Recreio da Juventude com as honras do mano e da cunhada, Tales Caregnato da Silva e Sara Bedin Roceto.

Fabricio Piazza Julio Ribeiro, Catarina Napoli Ribeiro e Carolina Tonet Napoli na festa de um aninho de Catarina Foto: Ricardo Bellini / Divulgação

Claudio e Lilia de Oliveira retornaram de uma temporada de férias que teve escalas em lugares incríveis como Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia e Rússia Foto: Arquivo pessoal

Cores

O professor Diego Boschetti descobriu na pintura artística, em especial na técnica da aquarela, sua mais nova identidade. O artista caxiense, que recentemente mostrou suas criações ao lado da sua mestra Genoveva Finkler, tem também como referência Neusa Melotti. Diego é a mais nova promessa na difícil arte da aquarela.

Alianças

Aline Madalosso e Miguel César Brando Júnior oficializam com o casamento civil, dia 21. Após as assinaturas, o casal recepcionará um grupo de 25 convidados para um jantar no Dolmã. A noiva vestirá na ocasião um modelo de Cristina Rizzoto. Aline é filha de Gilberto e Fátima Madalosso e Miguel é filho de Miguel César e Sandra Brando.

Diego Rafael Jung e Felipe Bresolin inauguraram o Galleria Burger nos domínios da Rua Tronca e festejam o sucesso do empreendimento Foto: Alesi Ditadi / Divulgação

Marivane e Jucimar Milese participaram da festa Flerte, realizada em benefício da Liga Feminina de Combate ao Câncer no Bulls Foto: Gislaine Muller / Divulgação

Maria Fernanda Ronchetti Grillo representa o Lions Clube Caxias do Sul São Pelegrino no concurso Glamour Girl 2017, dia 15, nos salões do Recreio da Juventude Foto: Gisa Fedrizzi / Divulgação

Feminino

Paulla Segala, idealizadora da Confraria da Mulher, vai realizar mais uma edição do evento em Gramado. Agendado para o dia 5 de agosto, o encontro capitaneado por La Segala ocupará o Espaço K, da Vila Sérgio Bertti, que Kelly Frey inaugurou sábado, 8. Na ocasião, a jornalista Laura Medina promoverá um bate-papo sobre o tema¿ Mulheres em cena e obscenas¿, em que discorrerá sobre assuntos que envolvem paixão, amor e sexualidade.

A arquiteta Vanessa Reiriz foi prestigiada pelo marido, o médico André Reiriz, na festividade de apresentação do Mês de Arquitetura e Design da Serra, semana passada Foto: Gilmar Gomes / Divulgação

Débora Nunes Mensch e Thaïs Geremia, do elenco da Associação Sala de Arquitetos, também foram no coquetel de estreia do Mês de Arquitetura e Design da Serra Foto: Gilmar Gomes / Divulgação

Leandro, Ronize, Eduarda e Amanda Eberle reunidos em festa para celebrar os 11 anos de Eduarda e os 15 de Amanda na Sociedade Esportiva e Recreativa Victor Emanuel Foto: Alan Casagrande / Divulgação

Erasmo Carlos protagonizou show no Teatro Murialdo e foi tietado pelo fã Rafael Curi Vianna Foto: Vanessa Galvão / Divulgação