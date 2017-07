Sociedade por João Pulita

SOCIAL 08/07/2017 | 06h15 Atualizada em

Um encontro do tipo petit comité intitulado Tricô das Vizinhas reúne, neste sábado, entre 14h e 17h, um grupo de mulheres muito chiques na Chateau Blanc. Estarão por lá, Rafaela Tomazzoni, Tecla Verruck, Julianne De Antoni, Karla Ferraro e Giovana Lara Debastiani, que são amigas e vizinhas. Juntas desfrutarão de um chá da tarde com exposição de flores, tricôs coloridos e doces artesanais.

Fôlego

Cris Dall¿Agno e Lisa Susin levam ao palco do Teatro Municipal Pedro Parenti, da Casa da Cultura Precy Vargas de Abreu e Lima, neste sábado, às 20h, o espetáculo Tramas. O projeto da Endança Jazz&Cia apresenta 13 coreografias de jazz e hip-hop em meio a cenários assinados por Liliana Zambon da Silveira Michelin e Jeani Moraes.

Lisete Guerra abriu exposição na Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim e reuniu personalidades. Veja:

Mara e Jéssica De Carli Foto: Daniel Bianchi / Divulgação

Jane de Bhoni e Maria Inês Argenta Foto: Daniel Bianchi / Divulgação

Martha Abreu, Lisete Guerra e Magali Guerra Foto: Daniel Bianchi / Divulgação

Um

Leonora De Zorzi Piccoli e Juliano Vilela cuidam há dias dos festejos ao redor do primeiro aninho do caçula deles, Lorenzo. A função toda, agendada para o dia 9 de julho, ocupará a Bambolino, da empresária Karine Gomes. A mana do aniversariante, Giulia, promete agitar o encontro.

Diretoria do Recreio da Juventude realizou o Cozinha Gourmet, dia 1º, no Salão Verde da agremiação: Veja fotos:

Eduardo e Tatiana Menezes Foto: Anderson Civardi / Divulgação

Fernando Bertotto e Fernanda Camello Foto: Anderson Civardi / Divulgação

Paulo e Paula Marchioro Foto: Anderson Civardi / Divulgação

Avental

A Sanduicheria Flor de Primavera, nos domínios da Rua Erasto Roxo de Araújo Correa, 12, no Bairro Boa Vista, em Porto Alegre, realiza, neste sábado, a segunda edição de sua tradicional Feijoada. Os argentinos Teresa e Julio Eduardo Yustas, acompanhados das filhas Carina e Silvina, recepcionam convidados, a partir das 11h, no deck do endereço gastronômico do clã. O articulado Miltinho Talaveira, arregimenta o encontro que terá no menu, além do brasileiríssimo prato, cachaças e vinhos.

Da turma jovem que foi à baladinha Flerte no Bulls Brasil:

Marcelo Henrique Pilotti Foto: Gislaine Muller / Divulgação

Gabriela Schio Foto: Gislaine Muller / Divulgação

Felipe Kayser Guelfi Foto: Anderson Civardi / Divulgação

Área

Superbacana o projeto Arquitocos que a arquiteta Isabela Rech Schumacher realiza para os petizes. Com o objetivo de despertar nas crianças noções de espaço e de lugar. Para os pais mais antenados, a proposta de Isabela pode ser conferida, até o dia 30, no primeiro andar do Shopping San Pelegrino. As oficinas são lúdicas.

Veja quem circulou pelo gastropub dos manos Garayalde no Moinho da Estação:

Cristina Dall Agnol e Ana Paula Rissi Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Patricia Zulian Comiotto Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Juliana Losquiavo e Bruno Mandelli Viero Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Karine Cappelletti Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Talheres

A restaurateur caxiense Kelly Frey acaba de selar parceria profissional com o gramadense Rudimar Scur. Lançam, neste sábado, na Villa Sergio Berti em Gramado, o espaço K – Restaurante e Lounge. A função promete levar um time de personalidades caxiense para conferir a novidade.

Leandro Oliveira e Adriana Rambo Foto: Cassio Brezolla / Divulgação

Aline Viezzer e Tati Noel Foto: Cassio Brezolla / Divulgação

Estrela

O médico Alexandre Baldisserotto foi homenageado durante festividade que marcou os 104 anos do Esporte Clube Juventude. Um dos primeiros médicos da agremiação, atuou de forma voluntária nas décadas de 1960 e 1970.



Emocionado, Alexandre Baldisserotto recebeu da diretoria uma placa alusiva à dedicação ao clube e ao esporte Foto: Arthur Dallegrave / Divulgação

Aida Cristina Becker e Roberto Misturini durante almoço de homenagem ao casal, radicado em São Paulo Foto: Gabriel Feltes / Divulgação

Veja quem também esteve no jantar de inauguração do XXIV CEPE da

Adesg Representação Caxias do Sul:

Carmen Lucia Bonini e Guilherme Tedesco Zanchi Foto: Micael Oliveira / Divulgação

Cintia Miollo e Ronaldo Corrêa Gil Foto: Micael Oliveira / Divulgação

Lucas Diel e Adriane Dalle Grave Foto: Micael Oliveira / Divulgação

O Mês de Arquitetura de Design da Serra ganhou opening em grande estilo, terça-feira, no Quinta Estação. Veja quem esteve na noite de estreia:

Luciano Tcacenco e Flávia Mattana Foto: Gilmar Gomes / Divulgação

Ida e Paulo Boff Foto: Gilmar Gomes / Divulgação

Maurício Gravina Foto: Gilmar Gomes / Divulgação

Lucas Corrêa e Marina Pergher Foto: Gilmar Gomes / Divulgação