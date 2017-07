Sociedade por João Pulita

SOCIAL 07/07/2017 | 06h15 Atualizada em

Visionários

Eron Rodrigues, comandante da Nova Marcenaria Brasileira, volta a dar mostras de arrojo. Ele acaba de selar parceria criativa com o designer Vinicius Siega e juntos mostrarão uma prévia dos novos produtos que desenvolvem na mostra Paralela Móvel no estande da Carbono Design. O evento ocorrerá em São Paulo no Pavilhão da Bienal entre os dias 24 e 27 deste mês.





Guardanapo

A articulada Luciana Lulu Alberti arma reunião gastronômica inspiradíssima, amanhã à noite. O encontro que ela promove é todo ao redor da culinária oriental que Daniela Chedid e seu entourage levam para as mesas do Yoo Boutique. O grupo de adesão é limitado e o jantar imperdível.

Artista

O criador da desejada grife Osklen, o caxiense Oskar Metsavaht, está se reinventando. Falou para a Folha de São Paulo que sua ambição é se afastar da moda. No Museu da Imagem e do Som, da capital paulista, numa mostra que segue até o dia 16, é possível vislumbrar Oskar como artista num ensaio de fotos que ele produziu do ator Selton Mello em cenas do filme Soundtrack.

Pódio

Nesta sexta-feira, o casal Fabrício e Michele Censi recepciona mais de 300 corretores durante um encontro que ocupará os salões do Intercity Caxias para uma noite de premiações que encerra a campanha Olimpíadas. O pianista Rodrigo Soltton promete animado repertório para surpreender aos convidados. A beldade gaúcha Gabriela Markus, Miss Brasil 2012 e 5º lugar no Miss Universo do mesmo ano, fará às vezes de mestre de cerimônias. O evento ainda contará com uma intervenção artística do Balett Claudia Bergmann e do tradicional e carnavalesco Bloco da Velha. O coquetel segue a temática Brasil e terá como destaque uma ilha de caipirinhas em diversas versões e cores.