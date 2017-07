Sociedade por João Pulita

SOCIAL 06/07/2017 | 06h15 Atualizada em

A bela designer de joias Camila Vieira volta a dar mostras a que veio. Ela acaba de concluir uma linha de peças inspiradíssima na cultura oriental. No dia 12, ela apresenta a coleção Origami com a assinatura Camii Singular, entre 16h e 21h, no atelier dela na Dr. Montaury, 2090.

Carla Curra, Ana Paula Kerpen, Jaqueline Crocoli, Manuela Treméa Bof, Érika Bortolini e Adriane Cesa integrantes da diretoria da Associação Sala de Arquitetos realizaram a apresentação do Mês de Arquitetura e Design da Serra, terça-feira, no Quinta Estação Foto: Gilmar Gomes / Divulgação

A fotógrafa caxiense radicada na Europa, Daliana Mattana, está feliz da vida com o aproveitamento de suas criações na área da arquitetura. Peças do projeto Fine Art DMattana ilustram dois ambientes da Casa Cor Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Uma das imagens autorais de Daliana chama a atenção no Escritório Clássico, ambiente assinado pela arquiteta Suellen Ribeiro e outra no ambiente Drops de Anis, do time Arquitetando ideias por Luana Fernandes e Carla Torelli. La Mattana retorna para Londres na próxima segunda-feira.

As jornalistas Làura Schirmer e Alessandra Muraro conjugando parceria profissional num encontro promovido pela diretoria da Censi Empreendimentos Foto: Gene Toscan / Divulgação

Para celebrar seus 50 anos, Adriana Caburé abriu a mansão no bairro Três Figueiras, em Porto Alegre, contou com as atenções do amigo Lando Reis que cuidou da produção da festa Foto: Mauricio Mussi / Divulgação

Kelyn de Souza, Ariane Pistorello e Sandra Vergani, da Associação de Designers de Interiores da Serra Gaúcha, no evento de lançamento da entidade, no último dia 29, na Fabbrica Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Um encontro do tipo petit comité intitulado Tricô das Vizinhas reunirá, sábado,8, entre 14h e 17h, um grupo de mulheres muito chiques na Chateau Blanc. Estarão por lá, Rafaela Tomazzoni, Tecla Verruck, Julianne De Antoni, Karla Ferraro e Giovana Lara Debastiani, que são amigas e vizinhas. Juntas desfrutarão de um chá da tarde com exposição de flores, tricôs coloridos e doces artesanais.

Rafael Pioner Machado está às voltas com a conclusão do curso em Direito pela UCS. Tanto que vai compartilhar a felicidade da conquista com amigos e familiares, dia 18 de agosto, no restaurante Don Claudino. Para a recepção ele contará com as atenções dos pais, Paulo Salomon Machado e Maria Helena Pioner Machado, e o mano dele, Felipe.

Tríssia Ordovás Sartori prestigiou a mana Cristine Ordovás Sartori que coordenou a festividade do lançamento do empreendimento Ágora, da Atena Incorporações Foto: Daniela Xu / Divulgação

Luisa Trott Miola representa a Rede de Ensino Caminho do Saber no concurso Glamour Girl 2017, dia 15, nos salões do Recreio da Juventude Foto: Gisa Fedrizzi / Divulgação

Candice Valduga Guimarães quando realizava, no La Barra, o Clericot de Fraldas, para a esperada Manoela, filha dela com João Garayalde Foto: Leandra Romani / Divulgação