Sociedade por João Pulita

SOCIAL 05/07/2017 | 06h15 Atualizada em

Data

A psicóloga Fernanda Cirena Müller foi anfitriã, sábado, para um chá da tarde que marcou a passagem de seu aniversário. O encontro assinado pelo cerimonialista Anderson Salvador teve a marca sofisticada do clã e movimentou o salão de festas do condomínio onde reside a família. Em clima de petit comité a festa para Fernanda contagiou os presentes.

A psicóloga Fernanda Cirena Müller feliz da vida, sábado à tarde, quando celebrava em clima de petit comité a passagem da data querida Foto: Fabio Campelo / Divulgação

Fátima Cirena Müller e o filho Bernardo Cirena Müller, mãe e mano de Fernanda Cirena Müller, colaboraram nas honras da festa de aniversário da psicóloga Foto: Fabio Campelo / Divulgação

Especialista

Caxias do Sul será palco para o 25º Congresso Brasileiro de Hipertensão Arterial, evento científico e oficial da classe que ocorrerá no Samuara Hotel, entre os dias 9 e 12 de agosto. O presidente do congresso, o médico caxiense Jaime Luiz Dannenhauer, cardiologista e especialista na área, aproveita o momento desse acontecimento e repagina sua Biocor. A arquiteta Cristina Mioranza cuida do layout da clínica que receberá a visita de personalidades no período do congresso.

Adriana, Agostinho, Giovana e Gabriella Guazelli, família reunida para celebrar o aniversário de Giovana, que comemorou os 15 anos em festa Foto: Marcelino Pauletti / Divulgação

Laura Randon Chapochnicoff representa o Instituto Elisabetha Randon no concurso Glamour Girl 2017, dia 15, nos salões do Recreio da Juventude Foto: Gisa Fedrizzi / Divulgação

Aplausos

É ainda tema de elogios nas rodas sociais as palavras pontuais e espontâneas que Fátima Randon manifestou no palco da Feijoada do Pulita, sábado. Ela é conhecedora dos assuntos que norteiam a importância de uma entidade assistencial e a relação desta com a comunidade. A presidente da Apae sabe o que fala e brilhou em seu pronunciamento verdadeiro e necessário. A Apae celebra, neste 2017, 60 anos de fundação.

Acordes

O arquiteto Renato Solio é o grande incentivador da cultura de Galópolis. Desta vez ele convoca a comunidade para assistir o projeto artístico do Ária Trio que se apresenta domingo, 9, às 17 horas, no Instituto Hércules Galló. O espetáculo terá entrada franca.

Apontamentos

Depois do sucesso de ontem com o lançamento do Mês de Arquitetura e Design da Serra a presidente da Associação Sala de Arquitetos, Jaqueline Crocoli, e sua diretoria fazem mais. Dia 12 realizam um encontro sobre cor, inovação e sustentabilidade com Giovanni Vicenzi. Já no dia 14 promovem uma palestra com Zanini de Zanine no Intercity.

Aniversariante da última sexta-feira, Silvana Garcez foi bajulada pelo marido, Aroldo Garcez, em jantar que movimentou o lounge do Umai-Yoo Foto: Lisi Viezzer / Divulgação

Ivonete de Betio foi prestigiada por Felipe Weber no Papo Fashion Pompéia Foto: Alexsandro Battistel / Divulgação

Juliano Schaefer e Danielle Calloni Rossi Schaefer esbanjaram simpatia na festividade de entrega do empreendimento Ágora Foto: Daniela Xu / Divulgação

Maurício Grezzana e Ana Paula dos Reis foram anfitriões da recepção que marcou a entrega do empreendimento Ágora com a assinatura da Atena Incorporações Foto: Daniela Xu / Divulgação