Sociedade por João Pulita

SOCIAL 03/07/2017 | 06h15 Atualizada em

Opus

O escultor João Bez Batti será o centro das atenções de um talk exclusivo que terá o famoso marchand Cézar Prestes como mediador. O projeto que ocupará a Censi Boutique está agendado para o dia 11, com as atenções de Fabricio e Michele Censi, Maria Inês Salvador, da Arte Quadros, e Frederico Sehbe De Carli, da Florense. Os convidados para a ocasião ainda irão se deliciar com o menu do chef Henrique Neves.

Fabrício e Michele Censi comandaram a sofisticada festividade de estreia da Censi Boutique, quinta-feira Foto: Gene Toscan / Divulgação

A arquiteta Cristina Mioranza assina um protótipo de um consultório médico em exibição na Censi Boutique, que inaugurou quinta-feira Foto: Gene Toscan / Divulgação

João Saccaro e Daniela Palandi Saccaro prestigiaram o casal Fabrício e Michele Censi Foto: Gene Toscan / Divulgação

Marcelo e Fabiana Venturin também foram à concorrida recepção de inauguração da Censi Boutique Foto: Gene Toscan / Divulgação

Ciência

Mayara Reis de Oliveira, que há três anos é aplicada médica residente em dermatologia no Hospital Federal de Bonsucesso no Rio de Janeiro, faz voo internacional para ampliar sua já aplaudida atuação. Desembarcou, sábado, no Hemisfério Norte, e já está em Nova York debruçada numa imersão de estudos no AAD Summer Meeting, um Congresso da Academia Americana de Dermatologia que ocupa o Hospital Mount Sinai onde Mayara permanecerá focada em estudos por um mês. A bonita filha de Aloir de Oliveira e Maria Lúcia Reis de Oliveira, vai mostrar toda a bagagem de conhecimento garimpado entre o Rio de Janeiro e os Estados Unidos quando retornar oficialmente e inaugurar sua clínica, por aqui, em 2018.

Daniela Sperb Moraes e Cristiane Buffon Formolo ladeiam o italiano Carlo Franzato que palestrou no lançamento da Asso-ciação de Designers de Interiores da Serra Gaúcha Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

A designer de interiores Cristina Dalfovo colaborou nas honras do lançamento da Associação de Designers de Interiores da Serra Gaúcha inaugurada quinta-feira, no Villa 11 do complexo Fabbrica Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Cássio Dors e Gabriela Boff presenças no evento de estreia da Associação de Designers de Interiores da Serra Gaúcha Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Sem Fronteiras

Médicos com formação em Neuro Otimização, Roseli Randon e Paulo Roberto Fochesato, realizam palestra com entrada franca, sobre o tema, dia 6, às 19h30min, na Clínica Integrada Vitalitá. Com estudos científicos publicados em revistas médicas internacionais, os dois profissionais discorrerão sobre as modernas tecnologias da neurociência para a medicina do século XXI. O encontro terá participação da médica Maria Tereza Carneiro Pita, especialista em organização do sistema nervoso autônomo, que também abordará o assunto.



Marina Dal Ponte e Marcelo de Souza abriram as portas do exclusivo Espaço Integrado, em Gramado, que mixaarte, saúde e arquitetura Foto: Cássio Brezolla / Divulgação

Sandra Nunes e Juliana Sanmartin com as atenções de Vitor Raskin apresentaram o desfile da coleção da grife de moda couro Juliana Sanmartin na TwinSet, em Porto Alegre Foto: Salomão Cardoso / Divulgação