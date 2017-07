Sirva panquecas de beterraba

Ingredientes

2. Com o creme pronto, acrescente a farinha, o amido de milho e o sal. Bata novamente. Pode ser necessário mexer com uma colher para incorporar os secos ao líquido.

3. O ponto da massa é bem cremoso, mais pra ralo do que pra grosso. Se você sentir que tá muito pesada, acrescente um pouco de água até ficar mais leve (vá testando, pois o tipo e tamanho dos ovos e da beterraba pode mexer na consistência da sua massa).

4. Unte uma frigideira com azeite ou manteiga e despeje 1 concha da massa no centro. Faça movimentos circulares com a frigideira para espalhar a massa, fazendo com que ela fique mais fininha. Deixe dourar até formar bolhas na superfície (mais ou menos uns 3 minutos em fogo médio), depois vire e doure por mais 2 minutos. Repita o processo até finalizar a massa.

5. Recheie com frango desfiado, carne moída, ricota temperada, queijo e presunto.

A dica é do site Gordelícias.