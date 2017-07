Série da semana: assista "The Leftovers"

Pioneiro Indica 07/07/2017 | 15h55 Atualizada em

A série The Leftovers é uma produção da HBO que tem feito muito sucesso nos últimos anos. Baseada em um livro homônimo do autor Tom Perrotta, a história começa quando 2% da população mundial desaparece misteriosamente e como as pessoas que permaneceram no planeta tentam resolver este mistério.

The Leftovers tem suas três temporadas disponíveis no site HBOGo.com.

