Samuel Sodré lança álbum "Nas Asas da Canção" neste sábado, em Caxias

Musicalidade, ludicidade e o jeito mineiro de ser. Esses são os traços que marcam o novo trabalho de Samuel Sodré, o álbum infantil Nas Asas da Canção, contemplado pelo Financiarte, que será lançado sábado, no Centro de Cultura Ordovás, em Caxias. Em músicas como Noite do Pijama, Lápis de Cor e Um passeio legal, Sodré busca trazer reflexões e despertar o imaginário das crianças através de correlações aparentemente inocentes de temas como infância, relações com a natureza, busca pela felicidade, amizade e família, abordando de forma leve a busca por um mundo melhor. Com elementos da MPB e da música mineira, o cantor busca despertar para o significado de cada canção:



— É um álbum que oportuniza a criança a pensar e que estimula o pensamento crítico de uma forma leve e descontraída. As canções induzem e conduzem quem estiver ouvindo para um universo imaginário, a transitar entre o real e a fantasia, entre o lúdico e o interativo. Tem canções sobre a natureza, sobre o universo da escola, etc.. O álbum traz 10 músicas, todas autorias, menos a primeira, que é uma compilação de cantigas de rodas.



De forma lúdica, Sodré traz em cada uma das composições uma linguagem poética, carregada de imaginação e criatividade. Cada letra relaciona o sonho e a fantasia – tão presentes no cotidiano da criança — com diversos temas da realidade, sugerindo reflexões sobre a vida, o respeito às diferenças e a pluralidade cultural, étnica e religiosa.



Natural de Minas, Samuel Sodré reside em Caxias há 22 anos, e atua em diferentes áreas através da música, da poesia e da literariedade. O cantor ainda é graduado em Publicidade e Propaganda e atua com produção de jingles e trilhas, palestras e oficinas.



— Eu tenho outros trabalhos anteriores, o Reino Encantado, por exemplo, que é mais voltado ao movimento. E agora, trago o Nas asas da Canção, em que eu resgato mais o meu jeito mineiro de ser, e a minha formação musical baseada em poetas musicais mineiros. Eu faço shows pelo Brasil desse e de outros álbuns. Esse trabalho está sendo muito aceito em feiras de livros e peças infantis. A intenção é ir para a estrada mesmo. O meu universo transita entre crianças de todas as idades. Sou publicitário, crio jingles comerciais, ministro oficinas de capacitação musical para professores, dou palestras motivacionais e trabalho, principalmente, a música no universo escolar. Estou na estrada, em todos os lugares. — completa o artista.



Agende-se

O quê: lançamento do álbum de música infantil Nas asas da Canção, de Samuel Sodré

Onde: Sala de Teatro Valentim Lazzarotto, no Centro de Cultura Ordovás (Luiz Antunes, 312)

Quando: sábado, às 17h

Quanto: entrada gratuita. É necessário retirar o ingresso com antecedência no Centro de Cultura Ordovás.

Solidário



Na entrada serão aceitas doações de alimentos não perecíveis para doação ao Banco de Alimentos de Caxias do Sul.