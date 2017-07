POST EXTRA 22/07/2017 | 06h05 Atualizada em

A Preza Design que produz óculos de madeira vem conquistando expressivo grupo de adeptos no Estado. Tudo por conta do acabamento manual, uma vez que trata cada modelo de forma única. Criada pelos designers Rodrigo Cury e Martina Seibel, a produção é numerada e parte do material utilizado na confecção dos objetos (de desejo) sai dos excedentes da empresa de móveis do designer gramadense Aristeu Pires.