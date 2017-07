Projeto Experiência Paralela de Comédia estreia nesta quinta em Caxias do Sul

Humor 20/07/2017 | 12h00 Atualizada em

Nigel Goodman, é um dos nomes mais influentes nesse universo e é roteirista de programas como o "Programa do Porchat" e a "Irmão do Jorel" Foto: Ana Beatriz Elorza / Divulgação

Um espaço para humoristas testarem criações de maneira improvisada. Esse é o objetivo do projeto Experiência Paralela de Comédia, que terá a primeira edição nesta quinta, às 21h, na Paralela, em Caxias do Sul. Promovida pelo espaço e pelos membros do Serra Comedy, a iniciativa vai reunir mensalmente um humorista convidado para testar e apresentar ao público a construção de um texto de stand up.



- A gente criou esse show como uma alternativa ao que está rolando na mídia, pra quem tem um trabalho na comédia que é diferente do que passa na TV. Um espaço seguro para os comediantes testarem material direto para o público que é realmente fã de comédia, sem se preocupar com as pessoas que foram ao show sem saber o que estava acontecendo lá - explica o humorista Rafael Campos, um dos organizadores.

A primeira edição vai ter a presença do humorista Nigel Goodman, um dos nomes influentes nesse universo e que já participou de festivais como Risadaria, Risorama e Virada Cultural. O carioca trabalha também como roteirista de programas de humor como o Programa do Porchat, da TV Record, e a animação Irmão do Jorel, do Cartoon Network. Em São Paulo, Nigel participa do Naitan, um projeto bem parecido com a Experiência Paralela de Comédia.

- Acho que a principal diferença é que esse tipo de show é mais vivo. Nada ali está definido ainda, então o comediante entra muito aberto para ouvir a plateia e isso dá espaço para piadas surgirem de improviso por exemplo, porque a gente ainda está explorando os temas e descobrindo o que tem de engraçado ali. E quando você tem a plateia a risada funciona como um "quente, frio, esquentando"- comenta.

O projeto também vai abrir espaço para novos comediantes aprenderem o processo com humoristas que têm maior experiência de palco através do formato Open Mic (alguns minutos de microfone aberto destinados ao aspirante que entrar em contato). Os participantes serão Diogo Severo e Jônatas Reis. O comediante Erick Clepton também se apresentará, além de Nigel e Rafael.

- Ninguém sabe o que pode esperar, porque pode acontecer qualquer coisa. Na última segunda (em uma iniciativa parecida em São Paulo), antes de entrar no palco eu pensei que talvez se eu me jogasse no chão no meio de uma piada fosse dar certo, e deu, então talvez eu faça isso de novo na quinta. Com certeza farei alguns improvisos e piadas bem atuais, coisas que eles nunca ouviram antes em nenhum show - completa Nigel.

Agende-se:

O quê: Experiência Paralela de Comédia.

Quando: hoje, às 21h.

Onde: Associação Cultural Paralela (Rua Tronca, 3.483).

Quanto: a entrada custa R$ 12.