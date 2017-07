Projeto Escritor na Comunidade visa estreitar laços entre autor e leitores

Literatura 25/07/2017 | 10h00 Atualizada em

Em uma escola infantil de Caxias, usando orelhinhas de rato feitas de papel, crianças se preparam para uma visita especial. A sala é ocupada por alunos sentados e divididos por faixa etária, entre seis meses e sete anos, todos com um interesse em comum: o mesmo livro. A ocasião serviu de cenário para o novo projeto proposto pela prefeitura de Caxias do Sul, o Escritor na Comunidade, que nos meses de julho, agosto e setembro levará 12 autores caxienses para 21 encontros em espaços como entidades, ONGs, centros comunitários, presídios e escolas infantis.



Na semana passada, uma dessas atividades ocorreu na Escola Infantil Planalto, com a participação da escritora caxiense Ione Grillo, autora do livro O Rato Ronato (Quatrilho Editorial, 24 págs., R$ 24,90). Durante uma hora, ela conversou com os alunos sobre os assuntos abordados no livro. As crianças criaram uma pequena exposição com retratos do Rato Ronato e ressignificaram materiais como CD's, formas de papel e rolos de papel higiênico para criarem as próprias versões dos personagens. A comoção e a vontade de interação de cada uma era visível, tornando a aproximação com a história ainda mais verdadeira.

Nataly Zugno, coordenadora da escolinha, destaca a importância do projeto:

— Quando explicamos para as crianças que a escritora do livro viria até aqui, elas perguntaram 'Como assim a escritora?'. Então, mostramos a foto da Ione no livro, e elas ficaram encantadas, quem inventou aquela história ia estar aqui contando para elas. Tanto as professoras quanto as crianças se envolveram de verdade. Cada dia os alunos apareciam com um novo modelo de rato, com um retrato diferente. Essa questão de expôr os trabalhos para a Ione foi muito legal, eles se sentiram valorizados, porque a produção deles também estava ali, junto com a história.

Para Ione, o trabalho, além de aproximar as crianças da literatura, é gratificante:

— É uma realização. O personagem saiu de dentro do livro e veio para dentro da escola. Nós inventamos brincadeiras de fazer a voz do rato, etc, e as crianças adoram. Eu amo esse trabalho com as crianças, estou fazendo isso há um bom tempo, indo nas escolas gratuitamente conversar com os alunos. Mas em escolas infantis é a primeira vez que eu venho, através do projeto. A aceitação e a recepção é ótima, e a forma como eles interagem é incrível.

Em um dos momentos finais da visita, as crianças começaram a levantar de seus lugares, espontaneamente, e ir até a escritora. Todas tinham o mesmo pedido: um abraço. A escritora, ao final, fez a última pergunta: "Quem é que gostou do Ronato?".

E cerca de 50 ratinhos e ratinhas levantaram as mãos.