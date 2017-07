Prefeitura de Caxias publica edital do Financiarte sem divulgar recursos disponíveis 

Cultura 03/07/2017 | 13h33 Atualizada em

Conforme a secretária da Cultura de Caxias do Sul, Adriana Antunes, o valor do programa vai depender da arrecadação do município e só deverá ser conhecido ao final do mês de outubro. Outro fator que pode interferir, segundo a secretária, é o processo judicial em que a prefeitura tem uma dívida com a família Magnabosco. As informações são da Gaúcha Serra.

Adriana frisa que o valor previsto de R$ 2,4 milhões para o Financiarte deste ano não será atingido, conforme já havia informado anteriormente. Segundo a secretaria da Cultura, no ano passado, foram destinados cerca de R$ 2 milhões ao programa.



Leia mais

Casal é flagrado vendendo drogas no bairro Salgado Filho, em Caxias do Sul

Déficit de professores é suprido na rede estadual de Caxias do Sul

Reunião nesta segunda-feira irá tratar da implantação de cercamento eletrônico em Caxias e região da Serra



A secretária também voltou a afirmar que o teto por projeto fica em R$ 35 mil neste ano. Inicialmente, havia sido levantada a possibilidade de ampliação para R$ 40 mil, mas esse valor não será possível.

O prazo para inscrições no Financiarte é de 30 dias, a partir desta segunda-feira, e encerra em 1º de agosto. O edital e os formulários de inscrição podem ser acessados através da página da secretaria da Cultura de Caxias do Sul no site da prefeitura na internet.

As inscrições devem ser feitas no Departamento de Fomento à Cultura da Secretaria, que fica na rua Augusto Pestana, na Estação Férrea, e abre das 9h às 11h30min da manhã, e das 13h30min às 16h30min.

A secretaria também vai oferecer, conforme o edital, duas datas para reuniões sobre legislação, funcionamento e apresentação de projetos. Elas ocorrerão nos dias 10 e 24 deste mês, entre as 14h e as 16h.