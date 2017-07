"O boca a boca sempre foi nossa melhor divulgação", diz vocalista da Velhas Virgens, que toca em Bento Gonçalves nesta sexta

Música 14/07/2017 | 08h30 Atualizada em

– Em qualquer cidade do Brasil onde tiver um boteco, vai ter um fã da Velhas Virgens.

Assim, o vocalista Paulão de Carvalho ilustra três décadas de uma das mais longevas bandas de blues rock independente do Brasil, que nesta sexta-feira traz ao Ferrovia Live, em Bento Gonçalves, um show repleto de clássicos da cena underground botequeira desbocada brasileira como Toda Puta Mora Longe, Abre Essas Pernas e Siririca Baby.

Se o nome das músicas ajuda a explicar a razão da Velhas Virgens ter se mantido sempre alheio à grande mídia, o vocalista dá sua versão para os motivos que fazem a banda paulista manter um público tão fiel a impulsionar uma trajetória de 15 discos e mais de dois mil shows.



– O boca a boca sempre foi a nossa melhor divulgação. Quem vai a um show sabe que é divertido e conta pros amigos. Por causa disso temos um monte de música que todo mundo canta, mesmo sem tocar no rádio e na TV – diz. A turnê de 30 anos surge no embalo do DVD gravado ao vivo na casa noturna Love Sory, ícone do entretenimento adulto da capital paulista. – Há quem goste de gravar em estádio, teatro, biblioteca. A gente gosta mesmo é de puteiro – resume o vocalista.



Uma novidade no repertório é a inclusão de covers de bandas que inspiraram a trajetória da Velhas, como Ultraje a Rigor, Camisa de Vênus e Raimundos, além de uma versão blues de Retalhos de Cetim, de Benito de Paula. Paulão, que concilia a vida de vocalista com a de roteirista no SBT e pai de uma menina de seis anos, conta que o DVD reanimou a banda a seguir em frente, mesmo quando ele próprio havia anunciado sua retirada, no fim de 2015. São águas passadas.



– Quando anunciei que ia parar, as coisas estavam realmente muito difíceis. A crise fez diminuir muito a quantidade de shows, tínhamos problemas de relacionamento com o empresário antigo, não via sentido em continuar me aborrecendo. Nossa filosofia sempre foi a seguinte: metade do cachê é diversão. E a gente não estava mais se divertindo. Mas depois nós mudamos de escritório, rolou a oportunidade de gravar o DVD, e o clima mudou muito. Quando voltou a ser divertido, voltou a fazer sentido. Como Paulo Francis já dizia, qualquer pessoa inteligente se contradiz – explica.



Disposto a seguir em frente – seria difícil imaginar a banda sem o vocalista, gaitista e principal letrista –, Paulão projeta um novo disco de inéditas após a turnê, que ainda não data pra terminar. Mas garante que será mais do mesmo bom e velho blues depravado da Velhas Virgens:



– Quando dizem que o Velhas toca sempre igual, respondo que certas coisas têm que ser feitas sempre da mesma forma. Transar, beber, fazer churrasco, jogar futebol, amar a família. É tudo uma questão do quanto de sentimento você coloca.



Serviço



O quê: show da Velhas Virgens, turnê de 30 anos (abertura da Sogro Inglês, de Canela)

Quando: Nesta sexta, às 23h

Onde: Ferrovia Live, em Bento Gonçalves (Rua Dique de Caxias, 148)

Quanto: R$ 60 (terceiro lote)