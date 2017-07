Nivaldo Pereira: A luz do coração

Opinião 21/07/2017 | 16h02 Atualizada em

Abram as cortinas, acendam as luzes, que lá vem o Leão! Depois da fase de imersão nas sensíveis águas nutridoras de Câncer, é chegada a hora de aparecer inteiro para a vida, como uma manifestação única da existência. Completada a gestação lunar, convém nascer em força e luz solares. É o show do ser! Porque gente é pra brilhar, como cantou o leonino Caetano citando o poeta Maiakovski (que tinha três planetas em Leão). Então, vamos brincar, vamos brindar a entrada do Sol em seu próprio signo, que acontece neste sábado, às 13h16min. Que não se economize em alegria e celebração! A vida é um presente do cosmos, por isso, devemos ser um presente para a vida também.



Leão é o impulso natural para sermos especiais. Portanto, que cada pessoa, no seu estilo, expresse o que tem de melhor, com grandeza, honra e amor. Ah, o amor! Leão rege o coração, o centro do ser, a morada do Sol radiante. Brilhar generosamente ao redor é espontâneo. Coração também é cor e coragem. Essa fonte criativa enche de entusiasmo os leoninos, dotando-os de carisma e ousadia. E o maior amor deve ser por si mesmo. Sem uma saudável autoestima, como dar amor aos demais?



Quando o coração vai à frente, alinhado com o majestoso Sol, fica difícil contentar-se com pouco. Leão tem grandes expectativas sobre si mesmo e sobre a vida. Tudo o que vem dele tem aspiração a obra-prima. E há orgulho maior do que aquele sentido pelas suas criações, sejam filhos ou obras? Ter uma marca pessoal, feito digital, é condição de vida. E ele conhece o próprio valor. Podem chamá-lo de egocêntrico, vaidoso ou dramático. Ele vai rir. Só não o desprezem! Não queiram ver o rei dos animais de orgulho ferido...



Aliás, vale observar que eventuais exageros na afirmação do ego, como arrogância e prepotência, revelam problemas não resolvidos da fase anterior, a dos afetos cancerianos. Medos e carências internos não produzem uma boa autoestima, e ficamos dependentes dos aplausos para reafirmar nosso valor. Enquanto isso, como o Sol, o Leão feliz brilha e faz brilhar.