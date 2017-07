Natural do interior de Caxias do Sul, Diego Vanassibara faz sucesso na Inglaterra com coleção de sapatos criada por ele 

Design 14/07/2017 | 15h01 Atualizada em

Ele trocou o interior de Caxias do Sul, na Serra, para ir atrás do sonho, em Londres. Hoje, aos 34 anos, o designer de calçados Diego Vanassibara tem se destacado no ramo na Europa, com a marca que leva seu nome.

Diego nasceu no distrito de Fazenda Souza, localidade com cerca de 2 mil habitantes. Há 12 anos, vive na Inglaterra, para onde se mudou para se especializar em design de calçados na Cordwainers College, a mesma que formou conceituados nomes da sapataria, como Jimmy Choo. As coleções de Diego são apresentadas nas principais semanas de moda, do Japão à França. Além das passarelas, os produtos são vendidos nas lojas mais conceituadas do mundo.



— É mágico, né? Porque eu penso em tantas coisas que gostaria de fazer quando era pequeno. E aí tu cresces, envelheces, crias barba, vês que as oportunidades começam a surgir e aquele desejo de criança começa a acontecer, que não era somente um sonho ou algo impossível. Acho que é prova que eu não estava errado em buscar aquilo que almejava — conta.

Leia mais

Maquiador da Natura, Marcos Costa esteve em Caxias na quarta-feira, dando dicas e ensinando técnicas sobre os produtos

Tattoos contra as estrias: Tatuador caxiense conquista o público com técnica que camufla as incômodas cicatrizes

Tríssia Ordovás Sartori: Ode ao olho no olho



Os pais de Diego ainda moram no distrito caxiense. Eles lembram do filho pequeno e dizem que já imaginavam que o menino "arteiro" iria longe.



— A gente tem orgulho, felicidade, alegria e saudades. Mas foi preciso ir tão longe? Ele podia realizar o sonho dele mais próximo da gente, né? — brinca a mãe, Elsa Vanassi dos Reis. — Mas eu acho que importante é ver os filhos felizes, porque a gente cria os filhos para o mundo, né? Eles nascem, crescem e batem as asinhas, querem voar — comenta.



— A gente sente saudade, claro. Quando ele vem e quando ele volta, a gente sente aquele aperto no coração — completa o pai, Ivan Oliveira Reis.



Diego valoriza as próprias origens. Inicialmente, os calçados da marca eram fabricados apenas na Itália. Mas o designer decidiu ampliar a produção e agora parte das coleções sai de uma fábrica instalada em Farroupilha, pertinho da casa da família.



— Eu sou brasileiro. O design, eu diria, é internacional, mas várias, várias mãos envolvidas no processo de desenvolvimento do sapato são brasileiras, então é autenticamente brasileiro — afirma ele, sobre o produto.



Por isso, pelo menos duas vezes ao ano, ele vem ao Brasil para acompanhar cada etapa da produção dos sapatos. É quando ele traz dicas sobre tendências mundiais.



— São modelos mais arrojados, né? Diferente da linha que a gente produz, então, por isso o aprendizado. É um crescimento para nós, é muito importante porque abre horizontes — comenta a gerente administrativa, Bianca Dal Pizzol. — A gente começou com um número bem pequeno e já está crescendo, a gente vê um futuro muito grande para desenvolver com a marca dele — explica.



Diego lança duas coleções por ano para o público masculino. A produção tem, em média, de 1,2 mil pares. É pequena e artesanal. Cada par custa, no Exterior, de R$ 800 a R$ 2,5 mil.



O sucesso é grande, mas ele também sente saudade de casa e da família. Porém, a felicidade e a satisfação de fazer o que gosta compensa a distância.



— Vão ter momentos na vida em que tu vais estar sozinho e que precisas olhar pra frente. Então, acho que automotivação, autoconhecimento, é fundamental para se manter estruturado nos momentos difíceis — completa.