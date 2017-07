Maquiador da Natura, Marcos Costa esteve em Caxias na quarta-feira, dando dicas e ensinando técnicas sobre os produtos

A escolha é de cada uma 14/07/2017 | 15h00 Atualizada em

Animadíssimo e simpático, o maquiador da Natura, Marcos Costa, falou com consultoras e clientes da Natura na quarta-feira, no Personal Hotel. Além de provocar risos, deu dicas técnicas sobre cada uma das três linhas de maquiagem da marca, para que servissem como argumento de vendas às profissionais. Ele também aproveitou para maquiar mulheres da plateia e desafiar padrões: uma senhora que gostava de tons nudes saiu do palco com lábios vermelhos!

Costa em ação: dedos são aliados Foto: Mari Angela Lionzo / Divulgação

— Faz tempo que eu digo que, na maquiagem, não existe isso de pode ou não pode. Assim como não existe maquiagem para o dia e para noite. É a mulher quem tem que decidir o que usar — defende.



Eis a regra de Costa: não há regra para a maquiagem.



— O batom ainda é o grande clássico da maquiagem no Brasil. Em épocas de crise, falo que existe o efeito batom: a mulher deixa de comprar geladeira para comprar esse item — brinca.



Quem ainda não tem tanta segurança ao pintar o rosto e não quer fazer feio, deve optar pelos clássicos, como lábios vermelhos, que não saem de moda e podem dar uma cara jovem à produção:



— No Sul, as mulheres têm mais habilidade com maquiagem. Aqui elas não gostam de base que suje a capinha do celular.



Imprescindível, no entanto, é fazer o teste do espelho e, também, testar os produtos antes de comprá-los. Defende uma nécessaire minimalista, com boa relação custo-benefício.



ACERTE NA BASE



— A brasileira não sabe escolher base — afirma Costa.



Mas, seguindo dicas básicas, é possível preparar a pele com o tom ideal que, de acordo com ele, deve ser escolhido tendo a região mais bronzeada do corpo como referência. Diz que não se deve misturar bases para chegar ao tom certo, por exemplo — a Natura tem 14 tons sem quatro grupos de cores — , e o segredo é eleger um produto certo.



— A brasileira tem uma tendência a comprar base bem mais clara do que o tom natural da pele, mas isso compromete o resultado final do look.



O segredo, segundo o profissional, é colocar um pingo do produto na lateral do rosto, entre a base da orelha e o canto da boca, nunca no antebraço.



— Espalhe bem e observe no rosto o tom mais harmônico. É importante escolher a base sob uma luz natural — ensina.



No caso do pó, o conselho é escolher um que se aproxime mais da cor da pele.



— Maquiagem é como roupa: em que experimentar — completa.

Sem medo de errar!



Um primer aplicado em batidinhas na pálpebra aumenta a durabilidade da maquiagem.

A sombra deve ser aplicada aos poucos, mesmo para makes mais carregadas. Antes de passar a cor na pálpebra, Costa recomenda tirar o excesso no dorso da mão, minimizando os borrões na pele.

A ênfase no canto externo do olho, quando se esfuma, ajuda a levantar o olhar.