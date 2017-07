Grupo Os Travessos se apresenta nesta sexta-feira em Caxias

Música 13/07/2017 | 11h00 Atualizada em

No embalo do pagode romântico "noventista", somado a atualizações feitas ao longo do tempo. Assim será a apresentação que o grupo Os Travessos realiza nesta sexta, em Caxias. Celebrando 23 anos de uma carreira repleta de sucessos, o grupo está divulgando seu mais recente trabalho, o EP Resiliência. O álbum conta com seis faixas e tem participações especiais de nomes como Sorriso Maroto e Léo Santana.



- O amor sempre fez parte do repertório de Os Travessos, e nesse EP não é diferente. Todas as nuances do amor, o encantamento, a paixão, a desilusão e o desejo, tudo isso é cantado na nossa discografia ao longo desses 23 anos de carreira. Ao longo desse tempo fomos aprimorando a nossa sonoridade e agregando novos elementos ao nosso balanço - comenta o vocalista do grupo, Filipe Duarte.

Filipe Duarte, ex-Br'oz, é o vocalista atual da banda, que segue com três membros originais: Rodrigão (percussão), Chorão (percussão) e Edimilson (baixo). Foto: Gabriel Nathan / Divulgação

O grupo ficou conhecido nacionalmente nos anos 1990 com sucessos como Quando a gente Ama, To te filmando (sorria) e Vou te Procurar, que lhe renderam discos de ouro e platina, além de semanas no topo dos rankings das rádios. À época, o grupo era formado por Rodriguinho (vocal), Fabinho Mello (vocal e teclado), Rodrigão (percussão), Chorão (percussão) e Edimilson (baixo). Desde então, houve várias trocas de vocalistas _ Rodriguinho saiu do grupo em 2004 e Fabinho assumiu os vocais até 2006, quando Filipe Duarte, ex-Br¿oz, se tornou o principal vocalista; em 2014, Rodriguinho retornou para dividir os vocais com Filipe, até sair novamente no ano passado para cuidar de projeto solo.

- Substituir o Rodrigo e o Fábio logo que entrei, há 11 anos, foi uma grande responsabilidade, mas também muito gratificante. Com a volta do Rodrigo a banda voltou a ter dois vocalistas principais (dividíamos todas as músicas do show) e agora sigo fazendo o que já estava habituado a fazer: imprimir minha personalidade na interpretação desses tantos clássicos do nosso repertório. Além da condução do show, é um prazer e uma honra cantar Os Travessos - diz Filipe.

Apesar das rupturas, Os Travessos mantiveram sua agenda e lançaram o novo álbum em janeiro. Neste retorno a Caxias (o último show por aqui ocorreu em setembro do ano passado), a promessa é de uma grande apresentação.

- O Rio Grande do Sul é um dos Estados mais receptivos com a nossa música. Caxias do Sul já nos recebeu uma porção de vezes e conhece bem nosso repertório... É um público sempre muito generoso e participativo nos shows. Estamos muito ansiosos por mais esse encontro! - finaliza Filipe.

Agende-se:

O quê: show do grupo Os Travessos.

Quando: nesta sexta, às 23h.

Onde: na Enjoy Music Place (Rua Emílio Fonini, 491).

Quanto: ingressos a R$ 30, à venda na Exclusiva Store (Rua Pinheiro Machado 1.526) e Link Marketing (Avenida Júlio de Castilhos, 2.941).