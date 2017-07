Grupo instrumental caxiense Ária Trio se apresenta neste domingo, em Galópolis

Música 07/07/2017 | 16h10 Atualizada em

No ano em que o projeto Comunidade em Concerto imerge nas construções históricas de Galópolis, neste domingo o grupo Ária Trio leva ao charmoso bairro o show que recentemente passou pelo também bucólico interior de Minas Gerais. A turnê por Tiradentes, São João Del Rei e Resende Costa foi a segunda excursão além das fronteiras gaúchas do trio erudito/popular/regional formado por Esmeralda Frizzo (piano), Ricardo Biga (harmônica) e Tomás Savaris (violão) — no ano passado, os caxienses estiveram em Pernambuco. Para Biga, a recepção dos mineiros foi um marco na trajetória de 17 anos do grupo.

— A cena cultural lá é muito forte, até pela própria história do estado desde a época da escravidão. A receptividade foi maravilhosa, até nos causou estranheza que muita gente já conhecia o nosso trabalho. A gente vem de um lugar que busca formar um público para a música instrumental e lá depara com uma cultura em que as pessoas saem de casa para ouvir esse tipo de som — comenta Biga.



Formado em 2000, em uma formação que tinha Valdir Verona no violão, o Ária Trio tem dois álbuns lançados, Ad Libitum (2009) e Ária Trio II (2015), que formam o repertório totalmente autoral do concerto. Marcado para as 17 horas na sede do Instituto Hercules Galló será o segundo da temporada do Comunidade em Concerto. A estreia foi com o Quinteto de Cordas da Serra Gaúcha, que em junho lotou o Cine Operário. Biga elogia a iniciativa de levar o projeto para o bairro.



— Galópolis é um lugar que inspira ares históricos, e nós achamos fantástica a ideia dos concertos concentrados naquela comunidade, pois pode ajudar a formar um novo polo cultural, mais ou menos como já ocorreu com Ana Rech e os presépios, por exemplo — compara.



Foto: Paulo André Tirado / Divulgação

A pianista Esmeralda Frizzo acrescenta que o Ária tem chegado a diferentes localidades e municípios do interior, como Antônio Prado, Garibaldi, Flores da Cunha e Canela, formando um público bastante fiel na região:



– Por ser música instrumental, as pessoas conseguem se identificar com a mistura de estilos que a gente faz e visualizam diferentes cenas, são transportadas pra diferentes fases das suas vidas. Eu acho que é essa emoção que cativa o público.



Realizado pela Tum Tum Produções, até o fim do ano o projeto retornará a Galópolis com o Quinteto de Metais da Orquestra Sinfônica da UCS (agosto); o Nó de Pinho e Duo Alma Brasileira (setembro); o Quinteto Quimetais (outubro) e o Choros de Balcão (novembro).



PROGRAME-SE



O quê: Comunidade em Concerto com show do Ária Trio.

Quando: Domingo, às 17h.

Local: Instituto Hércules Galló (BR-116, 1579 - Galópolis).

Entrada gratuita.