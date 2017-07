Flora Matos faz show em Caxias do Sul em agosto

Programe-se 10/07/2017 | 07h40 Atualizada em

A cantora Flora Matos se apresenta no dia 5 de agosto, às 23h, na Boate Ilha (Rua Luiz Antunes, 1.168), em Caxias. Ela será a primeira atração da série de festas de hip hop Sexy Delícia. Juntamente com a atração nacional, os DJs King Jay, Camila Cabral e Zinho marcam presença no show.

Os ingressos custam R$ 25 (elas) e R$ 40 (eles), à venda na Vittal Case (Rua Moreira César, 3.017) e na Loja Verse (Av. Júlio de Castilhos, 2.677).