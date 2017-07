Faça lasanha do mar

Homem é morto após confronto com a Brigada no bairro Montes Claros, em Caxias https://t.co/uHTgteWaNF #pioneiro

Pioneiro.com

Parceria com iniciativa privada permitiu estruturação do espaço no HG, em Caxias https://t.co/gdYSQdnaiv #pioneiro

há 14 horas