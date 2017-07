Faça bacalhau em postas com azeite aromatizado

Especial 08/07/2017 | 06h30 Atualizada em

A dica deste receita é da marca Nestlé.

Ingredientes

800 g de bacalhau dessalgado, em postas pequenas

meio quilo de batatas em lascas largas, com casca

meia xícara (chá) de azeite

5 dentes de alho em laminas

200 g de tomates cereja inteiros

1 talo de alho-poró fatiado

2 cebolas roxas pequenas em pétalas

meia xícara (chá) de azeitonas pretas sem caroço

2 envelopes de tempero sabor Legumes

1 colher (chá) de sal

4 colheres (sopa) de cebolinha verde picada

Modo de preparo

1. Em uma panela grande com água fervente cozinhe as postas de bacalhau até que estejam macias, sem desmanchar. Deixe esfriar e limpe o bacalhau, retirando as espinhas e a pele. Reserve.

2. Na mesma água, cozinhe as batatas até que estejam macias porem ainda firmes. Reserve. Aqueça o azeite em uma frigideira, adicione o alho e desligue o fogo, para que não doure (deve apenas refogar).

3. Em uma recipiente grande misture as batatas cozidas, os tomates cereja, o alho-poró, a cebola roxa, as azeitonas e tempere tudo com o tempero e o sal.

4. Coloque esta mistura em um recipiente refratário grande, formando uma camada. Sobre esta camada distribua as postas de bacalhau reservadas, acomodando-as entre os vegetais, e regue tudo com o azeite aromatizado com o alho.

5. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 40 minutos ou até que tudo esteja macio.

6. Polvilhe com cebolinha verde e sirva a seguir.