Exposição "Insistente, Novamente" reúne o trabalho de três artistas no Ordovás, em Caxias do Sul

07/07/2017 | 16h00

Na história da arte, o desenho muitas vezes foi visto como um mero esboço, um projeto de algo maior. E essa visão ainda não desapareceu por completo, apesar do espaço por ele conquistado a partir do Modernismo. Levantando a bandeira do desenho como protagonista, os artistas Thais Ueda e Júnior Suci, de São Paulo, e Laura Lydia, do Rio de Janeiro, desembarcam em Caxias para a exposição Insistente, Novamente [o desenho que está], que abre neste sábado na Galeria de Artes do Centro de Cultura Ordovás, em Caxias do Sul.



— São desenhos que se formam não exatamente pela intenção de desenhar, mas pelo cotidiano — descreve Thais, sobre as obras que integram a mostra.



Cada artista, à sua maneira, apresenta na exposição uma forma pela qual a linguagem do desenho insiste e resiste no dia a dia, embora nem sempre seja percebida. Enquanto os trabalhos de Laura se inspiram nas fissuras de calçadas, Suci aborda o gesto transformado em desenho — uma tesoura atacando o papel, os rabiscos de um eletrocardiograma — e Thais opta por trazer à luz as pichações que teimam em permanecer, mesmo quando alguém resolve passar tinta por cima.



— Minha principal plataforma é o desenho, mas nessa pesquisa eu o deixo um pouco de lado para mostrar esses desenhos urbanos que alguém tentou apagar, mas não conseguiu fazê-lo totalmente — explica Thais.



Suci destaca que a mostra aborda sobretudo a presença do desenho em todos os espaços e instâncias da vida cotidiana.





Fissuras de calçadas dão origem a trabalhos de Laura Lydia Foto: Laura Lydia / divulgação

— Acho bacana lembrar que a prática do desenho é uma modalidade das artes visuais da qual praticamente todas as pessoas já experimentaram na prática: um desenho mental de localidade, um rabisco qualquer numa reunião chata, uma figura carinhosa numa carta, uma brincadeira no paint, formas registradas num papel enquanto se fala ao telefone, etc.



O artista participa também com um trabalho em vídeo sobre a arte do desenho, e acrescenta que a expectativa do trio é de que, a partir dos trabalhos expostos, o público amplie suas reflexões estéticas, percebendo "o desenho que insiste em se fazer presente e autônomo nos diferentes territórios que compõem a rotina humana".



Insistente, Novamente [o desenho que está] foi uma das duas mostras selecionadas pela Convocatória da Unidade de Artes Visuais do Ordovás e poderá ser conferida até 5 de agosto.



Agende-se

O quê: exposição Insistente, Novamente [o desenho que está], de Júnior Suci, Laura Lydia e Thais Ueda.

Quando: abertura neste sábado, às 17h30min; visitação até 5 de agosto, de segunda a sexta, das 9h às 22h, e aos finais de semana, das 16h às 22h.

Onde: na Galeria de Artes do Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312).

Quanto: entrada franca.