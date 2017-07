Experimente batatas laminadas com azeite aromatizado 

Saboroso 12/07/2017 | 10h49 Atualizada em

A dica desta receita é da marca Nestlé.

Ingredientes

6 batatas grandes lavadas (cerca de 1,2 quilo)

1 pitada de pimenta-do-reino

1 pitada de sal

4 colheres (sopa) de azeite

4 dentes grandes de alho em fatias

4 ramos de tomilho

Molho

1 lata de Creme de Leite Light

meia colher (chá) de sal

1 pitada de pimenta-do-reino

1 e meia colher (sopa) de suco de limão

raspas da casca de 1 limão



Modo de preparo

1. Corte as batatas em fatias finas sem separá-las da base, abra delicadamente as fatias, e tempere com a pimenta-do-reino e o sal.

2. Reserve em uma assadeira antiaderente.

3. Em uma frigideira aqueça o azeite e doure levemente as fatias de alho e os ramos de tomilho.

4. Regue as batatas com esse azeite, cubra a assadeira com papel-alumínio e leve para assar em forno médio-alto (200°C), preaquecido, por cerca de 40 minutos.

5. Tire o papel-alumínio e asse por mais 40 minutos ou até as batatas ficarem douradas.

Molho

1. Em um recipiente misture todos os ingredientes.

2. Reserve em geladeira e depois sirva entre as fatias das batatas, decoradas com as fatias de alho douradas e os ramos de tomilho.