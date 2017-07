Escritor Lucas de Lucca lança o segundo livro, "Nova Rajux", hoje, em Caxias do Sul

Fantasia 20/07/2017 | 10h00 Atualizada em

Através da literatura fantástica, o escritor e produtor cultural Lucas de Lucca aborda temas como raça, extremismo e relações familiares no livro Nova Rajux (Novo Século, 208 págs., R$ 30), integrante da coleção Crônicas dos Três Deuses, que será lançado hoje, na Saraiva do Shopping Iguatemi Caxias. Aos 19 anos e natural de Curitiba, o autor vive em Bento Gonçalves desde 2006. A obra é financiada pelo Fundo Municipal de Cultura de Bento Gonçalves.



Lucas descobriu-se escritor cedo, aos 15 anos, sentado em uma praia, e lá iniciou o rascunho daquilo que seria o primeiro livro, O Corvo Negro, publicado em 2015.



— Quando eu decidi ser escritor, fui atrás de uma formação para isso. Foi quando me disseram: 'não existe curso para ser escritor'. Então entrei no Jornalismo. No meu primeiro ano na universidade eu terminei o primeiro livro e mandei para várias editoras, mas nenhuma aceitou. Então publiquei online pela Saraiva e compartilhei no meu Facebook, com os amigos. Foi quando um ilustrador conhecido viu a capa, que eu mesmo tinha feito, e me chamou para conversar. Esse cara se ofereceu para fazer uma capa nova de graça pra mim. Somos parceiros até hoje — conta.



Em Nova Rajux, três grandes deuses, Melabu, Rajux e Armon, dão origem a três grandes reinos. Seguidores do deus Rajux, eles invadem uma importante cidade portuária do reino de Melabu e dizimam toda a população, nomeando o território de Nova Rajux. O Escolhido de Melabu, um líder político e religioso, convoca então três de seus melhores homens para a missão de assassinar o rei de Nova Rajux: Draxgar, meio demônio e meio dragão, Drarrar, meio humano e meio urso-polar, e Menfur, meio elfo e meio anão, unem-se em uma aventura onde terão que aprender a lidar com suas — quase irreconciliáveis — diferenças.



A obra também reflete sobre questões como religião, preconceito e família e busca dialogar sobre os temas com o público jovem. Segundo Lucas, um dos grandes triunfos da história é tratar esses assuntos de forma respeitosa e válida:



— O livro carrega muitas mensagens. De uma forma um pouco inconsciente, procurei passar duas coisas: a questão racial e da família. A racial aparece de forma fria, justamente por eu não estar no local de fala do assunto, por isso mesmo tratei do tema sem falar de etnia, mas sim de raça.



Já no que se refere à família, a ideia do escritor foi que não existisse o contexto de linhagem e sobrenome dentro da história:



— No meu livro, a criança, ao nascer, é dada ao Estado, e escolhido um nome a ela, sem essa coisa do sobrenome, para mostrar que é algo que não tem tanta importância. Quando vim para o Sul, percebi que isso é algo muito importante aqui, então resolvi tratar também um pouco desse assunto.



Em uma narrativa repleta de ação e voltada ao público jovem, aventura é o que não falta na narrativa. Como explica Lucas, o fim é apenas mais um capítulo.



— Eu aprendi que um livro que não passa uma mensagem não vale a pena ser escrito — afirma.



AGENDE-SE



O quê: Lançamento do livro "Nova Rajux"

Onde: Saraiva do Iguatemi Caxias (RSC-453, 2.780)

Quando: hoje, às 18h

Quanto: entrada gratuita